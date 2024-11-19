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芝華商會：華埠遊客中心下月啟用

特派員黃惠玲／芝加哥報導
李建明表示，華埠遊客信息中心預計下月啟用。(特派員黃惠玲／攝影)
李建明表示，華埠遊客信息中心預計下月啟用。(特派員黃惠玲／攝影)

芝城華商會日前舉行第41屆年會，會長李建明在活動中表示，籌備多時的華埠遊客信息中心，將在下月啟用。此外，為解決華埠停車位不足問題，華商會計畫爭取在18街夾永活街的捷運高架橋下，增設66個停車位。

包括庫克郡郡長普瑞科溫可、伊州州眾議員馬靜儀、芝市11區區長李惠華、25區區長盧漢士、扶輪社伊州分會會長Rachel Ossyra、駐芝中國總領事館副總領事張宜琪、駐芝台北經文處組長舒俞敬等近400位嘉賓，出席了當天在芝市聯合俱樂部的年會晚宴。

李建明感謝各界對華商會過去一年的支持，他也提到了八項華埠的發展計畫。首先就是即將在永活街夾舍麥路停車場前設立的華埠遊客信息中心，他表示，這座免費提供遊客地圖、觀光建議及歷史信息的中心，下個月就會完工啟用。

他接著說，華埠停車位每到節假日一位難求，他因此計畫推動在18街捷運高架橋下開發66個停車位，屆時不僅可以舒緩華埠停車問題，也能為華埠帶來更多收入。

其他由華商會主導的活動，包括每個月一次的華埠清潔活動，協助美化環境；扶輪社成立華埠分會，幫助弱勢團體；成立青年聯誼董事會，吸引更多年輕人投入支持華商會使命。李建明說，華商會的主要任務就是要確保華埠的長期持續發展，儘管近來華埠周末期間的遊客越來越多，估計至少85％為非華裔，但以往許多到此學習中國文化的年輕學生團體卻逐漸減少，他寄望藉著青年聯誼董事會，吸引學生族群回流華埠。

在增加吸收新會員方面，去年華埠有24個新商家入駐，會員也增加了80多個；華商會也積極與有關單位、民代合作，致力改善華埠治安，李建明也對第九警分局華裔局長麥健富及14位華裔警察表達感謝。

華商會董事長倪舉淩致詞時說，華埠集合住宅、文化、經濟三大功能，華商會將一如既往致力支持商家、促進經濟發展和保護華埠文化遺產。

晚宴中並推出多個精采演出，包括銀河舞蹈團的琵琶舞、仙韻舞，周淩宇、陳瀟獻唱等。

華商會年會嘉賓雲集。(特派員黃惠玲／攝影)
華商會年會嘉賓雲集。(特派員黃惠玲／攝影)
華商會年會嘉賓雲集。(特派員黃惠玲／攝影)
華商會年會嘉賓雲集。(特派員黃惠玲／攝影)
駐芝中領館領事王匡廷(左至右)、美亞健康協會主任劉紅、駐芝中領館副總領事張宜琪、...
駐芝中領館領事王匡廷(左至右)、美亞健康協會主任劉紅、駐芝中領館副總領事張宜琪、芝九分局局長麥健富、華埠更好團結聯盟主任陳本恩、駐芝中領館領事曹潔，均出席了華商會年會。(特派員黃惠玲／攝影)
華商會擬爭取在18街捷運高架橋下增設66個停車位。(特派員黃惠玲／攝影)
華商會擬爭取在18街捷運高架橋下增設66個停車位。(特派員黃惠玲／攝影)
華商會會長李建明(左五)與團隊舉杯感謝各界支持。(特派員黃惠玲／攝影)
華商會會長李建明(左五)與團隊舉杯感謝各界支持。(特派員黃惠玲／攝影)

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