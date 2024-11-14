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零售盜竊氾濫 芝商家採用AI防制 1連鎖店：案件少5成

特派員黃惠玲／芝加哥報導
Veesion推出的人工智慧防竊應用軟體，可以即時偵測到竊盜動作並對業主發出警報，芝城地區已有20多個店家採用。(Veesion )
Veesion推出的人工智慧防竊應用軟體，可以即時偵測到竊盜動作並對業主發出警報，芝城地區已有20多個店家採用。(Veesion )

零售竊盜已經成為包括芝加哥在內等全美大城市商家、企業的發展夢魘，針對此頭痛問題，芝加哥一些商家正在使用人工智慧AI來偵測並防範商店行竊及盜竊，這類AI軟體可在有問題顧客再次入店前即時禁止進入，一家連鎖便利商店表示，安裝軟體後店內的零售盜竊案件減少了五成。

芝城南環區(South Loop)的一家7-Eleven便利商店表示，該店之前曾多次遭到店內消費者趁機偷竊，現在他們使用了人工智慧，「讓店裡多一雙眼睛」，藉此協助防止犯罪，並同時維持商家經營成本。

該便利店的負責人諾瓦克(Jonathan Nowak)表示，「我們覺得更安全、更放鬆了」，在AI協助下，竊賊會三思後行。

過去一年來，這家便利商店使用了Veesion的AI生物辨識軟體，此軟體可連結到現有的監控攝影機，攝影機因此可以即時分析可疑行為。諾瓦克說，大多數涉嫌偷竊的份子會說「我什麼都沒偷」，但店家可以拿出AI錄影的視訊佐證。

這款AI軟體2018年在法國首先推出，諾瓦克說，在能夠辨識並禁止有問題的顧客再次進入商店後，店內的盜竊案減少了50％。

諾瓦克說，「我們會直接找到涉嫌盜竊的顧客，請他們把東西還回來，或者告訴他們不要再到店裡」，他表示店家盡其所能的阻止這類行為，對防止盜竊很有幫助。他提到，現在商店遭竊的現象很嚴重，對於每天要開門營業店家來說，這類工具的幫助，可有效減少損失、維持商店營運。

這套系統究竟如何運作？根據實測，AI軟體可以偵測到偷竊者的手勢及動作，例如將飲料放入包包或外套口袋，店主透過應用程式，在10秒內就會接收到可疑活動的視訊警報。

Veesion的銷售總監薩冷姆(Hamza Saleem)解釋，這套系統不會識別任何人的臉部，所有人的長相在影片中都已經模糊處理，但應用軟體可以清楚識別店內每個人的「動作。」

Veesion表示，目前芝加哥有20多家商店採用了AI軟體，每月的花費約為幾百元，薩冷姆說，全國現有超過5000家商店採用了這項技術。AI公司相信這款軟體可以改變現階段商店「時時必須站在攝影機前監看的問題，」諾瓦克說，他對於這項服務目前感到滿意。

AI 芝加哥 人工智慧

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