我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

反對芝市長增地稅 19區長要求開特別會議

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥市市長強森提出的提高房地產稅，藉此獲得三億元收入的提案，引起多達19位區長連署要求召開市議會特別會議，區長除了表達否決增稅案，並迫使強森回到談判桌，尋找其他收入來源、削減預算來解決資金不足問題。

29位區長要求在下周三上午9時舉行特別會議，屆時只要有26位出席，即達到必須舉行會議的法定人數。不過，他們需要34票才能暫停規則、終止加稅。

強烈批評強森的15區區長羅沛茲(Ray Lopez)、第9區區長比爾(Anthony Beale)表示，他們確信會有足夠的票數暫停規則，然後終止加稅。羅沛茲更預測50位區長都會出席當天的特別會議，因為他們不參加的話，就得不到討厭加稅選民的認同。

羅沛茲表示，強森一直在拖延、推卸責任，試圖讓市議會走頭無路。比爾指責市長將預算案演講推遲了兩周才舉行，根本就是試圖拖延時間，讓區長們沒有足夠時間因應，而被迫在年底前投票贊成其預算案，以免導致市府停擺，而到時強森就有藉口把責任推給市議會。

第13區區長逵恩(Marty Quinn)表示，芝市調高房地產稅對業主及企業主來說是雙重打擊，因為他們已經因為近來收到大幅調高的房產重估現值而煩惱不已。

區長們稱，如果提高房產稅的提案被否決，市長及議會不得已通過削減支出、增加收入等方式來彌補這三億元的預期收入。

之前區長們提出過裁減過多的中層管理員工、減少2.75億的退休金預支、取消5500萬元的新計畫以及合併部分機構、解除電玩博弈禁令等因應對策，來為市府創造新的收入或減少開支。

市長顧問李傑森(Jason Lee)說，強森對特別會議持開放態度，他表示，假使區長們有戰略性削減預算的想法，而且又不會讓更多人失業，或是他們有其他增加收入的想法，市長願意傾聽。

預算 房地產 退休金

上一則

北卡中華美食文化節 美食、表演精彩吸睛

下一則

費城亞裔男亂放槍枝 7歲女童誤射自己致死

延伸閱讀

預算赤字高達10億 芝市長違背選舉承諾調漲房產稅4％

預算赤字高達10億 芝市長違背選舉承諾調漲房產稅4％
芝公校學區 連3年創畢業率紀錄 輟學率近年來第2低

芝公校學區 連3年創畢業率紀錄 輟學率近年來第2低
吹牛老爹涉性侵案 定明年5月審判

吹牛老爹涉性侵案 定明年5月審判
芝教委總辭後 市長強森提名6臨時教委

芝教委總辭後 市長強森提名6臨時教委

熱門新聞

西雅圖中國城連兩日共傳10起隨機砍人案，一名34歲嫌犯落網。(美聯社)

西雅圖中國城連2天爆10起隨機砍人案 34歲嫌犯落網

2024-11-08 23:30
伊州州長普立茲克。(州長辦公室 )

伊州長喊話川普：找我的人麻煩 得先過我這關

2024-11-08 09:37
華府國家動物園的亞洲象卡馬拉，上周六因健康欠佳由管理員予以安樂死。(史密森尼國家動物園)

華府動物園亞洲象Kamala死亡 網友：壞兆頭

2024-11-05 16:46
23歲互惠生涉嫌與男雇主婚外情後，參與殺人案。(費爾法克斯郡警察局)

維州保母戀上男主人 齊謀殺害女主認罪

2024-11-02 02:00
解除婚約後，婚戒歸誰？麻州高等法院8日一宗判決裁定，即使是男方主動取消婚約，女方仍須退還訂婚戒指。(路透)

男取消婚約...女須還7萬訂婚戒 麻州高院終結60年來的州法

2024-11-08 21:07
新墨西哥州遭遇今年冬天第一場大型暴風雪，積雪已超過1呎。(美聯社)

新墨州和科州暴風雪 4萬戶停電

2024-11-08 19:48

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大