反對芝市長增地稅 19區長要求開特別會議

芝加哥市市長強森提出的提高房地產 稅，藉此獲得三億元收入的提案，引起多達19位區長連署要求召開市議會特別會議，區長除了表達否決增稅案，並迫使強森回到談判桌，尋找其他收入來源、削減預算 來解決資金不足問題。

29位區長要求在下周三上午9時舉行特別會議，屆時只要有26位出席，即達到必須舉行會議的法定人數。不過，他們需要34票才能暫停規則、終止加稅。

強烈批評強森的15區區長羅沛茲(Ray Lopez)、第9區區長比爾(Anthony Beale)表示，他們確信會有足夠的票數暫停規則，然後終止加稅。羅沛茲更預測50位區長都會出席當天的特別會議，因為他們不參加的話，就得不到討厭加稅選民的認同。

羅沛茲表示，強森一直在拖延、推卸責任，試圖讓市議會走頭無路。比爾指責市長將預算案演講推遲了兩周才舉行，根本就是試圖拖延時間，讓區長們沒有足夠時間因應，而被迫在年底前投票贊成其預算案，以免導致市府停擺，而到時強森就有藉口把責任推給市議會。

第13區區長逵恩(Marty Quinn)表示，芝市調高房地產稅對業主及企業主來說是雙重打擊，因為他們已經因為近來收到大幅調高的房產重估現值而煩惱不已。

區長們稱，如果提高房產稅的提案被否決，市長及議會不得已通過削減支出、增加收入等方式來彌補這三億元的預期收入。

之前區長們提出過裁減過多的中層管理員工、減少2.75億的退休金 預支、取消5500萬元的新計畫以及合併部分機構、解除電玩博弈禁令等因應對策，來為市府創造新的收入或減少開支。

市長顧問李傑森(Jason Lee)說，強森對特別會議持開放態度，他表示，假使區長們有戰略性削減預算的想法，而且又不會讓更多人失業，或是他們有其他增加收入的想法，市長願意傾聽。