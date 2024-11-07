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伊州選舉結果出爐 4華裔州眾議員成功連任

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊利諾州選舉告一段落，四位現任華裔州眾議員馬靜儀(左上)、江珍妮(右上)、楊啟華(左下)、黃凱煥(右下)，都順利連任。(臉書)
伊利諾州選舉告一段落，四位現任華裔州眾議員馬靜儀(左上)、江珍妮(右上)、楊啟華(左下)、黃凱煥(右下)，都順利連任。(臉書)

伊利諾州選舉告一段落，其中四位現任華裔州眾議員均順利連任，而備受關注的庫克伊州檢察官則由民主黨的柏克(Eileen O'Neill Burke)勝出。此外，伊州選民支持向年收超過百萬者提高3％的所得稅，並藉此額外收入來降低一般民眾的房地產稅負擔。

包括馬靜儀(Theresa Mah，第24區)、江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz，17區)以及楊啟華(Janet Yang，41區)、黃凱煥(Hoan Huynh，13區)，都順利在剛結束的選舉取得勝利。

現任庫克郡州檢察官福克斯(Kim Foxx)宣布不再競選連任後，該席位出現16年來首次開放選舉。福克斯被外界批判長期輕縱罪犯，導致包括芝加哥市的庫克郡犯罪問題不斷惡化，尤其讓搶劫、偷竊、零售盜竊等案件氾濫。

主張對罪犯採取更強硬立場的柏克，當選庫克郡伊州檢察官。(柏克臉書)
主張對罪犯採取更強硬立場的柏克，當選庫克郡伊州檢察官。(柏克臉書)

柏克說，她所以角逐該職位，是因為她堅信可以讓庫克郡更安全，且將建立一個公平且為每個人服務的司法系統，到5日晚間為止，柏克拿到65％的選票，而她的對手費爾瑞提(Bob Fioretti)僅獲30.6%的選票。

柏克競選期間，向選民承諾將更積極的起訴案件，以解決零售盜竊問題，並會利用全州對攻擊性武器的新限制，來打擊非法槍枝問題。柏克將自己定位為對犯罪採取更強硬立場的改革候選人。

今年伊州選民選票上的三項公投諮詢(advisory referendum)問題中有關提高富人稅率的項目，獲得六成的選票支持。該問題詢問民眾是否應該修訂「伊州憲法」(Illinois Constitution)，對收入超過100萬元的居民，額外徵收3％的稅，並將此收入專門用在減免該州居民的房地產稅。

此項公投諮詢的通過，可能會促使州議會在2026年的州長選舉年時，把向年收百萬州民提高徵稅的憲法修正案列入選票。根據伊州稅務廳的估計，全州約有7萬7323人的年收入超過100萬元，其中包括超級富翁伊州州長普立茲克。

假使新稅率順利施行，普立茲克夫婦每年將多繳6萬7485元的稅賦。

至於伊州任何提供孕產福利的醫療保險計畫，都應該涵蓋所有適宜的輔助生育治療，包括但不限於體外受精，且不應限制治療次數的公投諮詢問題，也得到72％的選民支持。

馬靜儀。(臉書)
馬靜儀。(臉書)
江珍妮。(臉書)
江珍妮。(臉書)
楊啟華。(臉書)
楊啟華。(臉書)
黃凱煥。(臉書)
黃凱煥。(臉書)

伊州 庫克 公投

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