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伊州、芝加哥提前投票結束 選民參與踴躍

特派員黃惠玲／芝加哥報導
包括華裔選民聚居的馬關恩公園提前投票所，近幾天有不少選民前往投票。(特派員黃惠玲／攝影)
包括華裔選民聚居的馬關恩公園提前投票所，近幾天有不少選民前往投票。(特派員黃惠玲／攝影)

4日為伊利諾州、芝加哥提前投票的最後一天，包括華裔居民聚居的馬關恩公園、麥金利公園圖書館等提前投票所，都出現了人龍，除了美國總統選舉一般投票率均較高外，今年芝市有多個職位、市政相關議題以及教育委員會委員、巡迴法院法官需要圈選，需要更多時間完成投票，因此拉長了等候時間。

華埠居民李強表示，他才剛去馬關恩公園投票所投票，約等了將近半小時才完成投票，「排隊的人不少，好不容易輪到我後，發現觸摸式電腦螢幕的選票多達21頁，光一頁一頁點過去，就要花一點時間，何況還得仔細看一下每個項目的候選人名字。」

一般而言，在選舉前的最後幾天，坊間提前投票所大排長龍的情況很常見，剛結束周末的芝市部分提前投票所，等候投票時間甚至長達三到四小時。儘管等待時間長，但選民都耐心十足，有選民說，「從排隊人龍可見這次選舉意味著大家不能袖手旁觀。」

在總統選舉年，芝加哥市的投票率通常會超過70％。今年芝市還要選出史上第一批芝加哥公校教育委員會委員，這個攸關公校教育品質、發展的職位，提高了不少選民的投票興趣。

截至3日晚間，芝加哥市選舉委員會報告的提前投票數量達45萬4321張，這包括了親自投票及郵寄投票。

芝市的提前投票總數，比上一屆2020年總統大選少了很多，當年正值新冠疫情爆發，很多人因此選擇提前投票或郵寄投票。因此跟2016年相比比較貼合實際，事實上，今年的提前投票數量已經超過了2016年。

此外，各提前投票所排隊的選民中，年輕一代的占了不少比率，根據美國廣播公司ABC新聞/益普索(Ipsos)最新民調顯示，賀錦麗在30歲以下選民中領先川普14個百分點。不過，芝加哥選舉委員會上周的數據顯示，25歲以下且已登記選民的Z世代，在提前投票的投票年齡人口中占比率低，僅為4%。

至於沒有參與提前投票的選民，必須在11月5日大選日在指定的居住地區的投票所投票，伊州5日投票所開放時間從早上6時到晚上7時，如果不確定自己投票所的選民，可上伊州選舉官網查詢，網址：https://reurl.cc/93jLxj。

投票 芝加哥 公校

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