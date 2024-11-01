反聖嬰現象 芝加哥、伊利諾州 今年冬季將更冷更潮濕

反聖嬰將可能使今年中西部冬季氣候更冷、更潮濕。(NOAA官網)

根據美國國家氣象局預測中心(National Weather Service's Climate Prediction Center)資料顯示，反聖嬰 (La Niña)現象在今年9月到11月間有六成機率出現，並預計會持續到明年3月。對芝加哥 及伊利諾州地區來說，這可能意味著今年冬季將更冷更潮濕。

伊州氣候學家福特(Trent Ford)警告說，反聖嬰年份間的差異很大，主要取決於其他(天氣模式)的運行情況，以及冬季期間哪些因素主導作用，「我們仍然可以看到反聖嬰實際帶來很多不同的變化。」

根據氣象局資料，反聖嬰平均每兩到七年會出現一次，是一種自然氣候現象，在赤道附近的太平洋中部及東部，海面溫度比平均溫度低。氣候預測中心的科學家日前宣布，這次的反聖嬰現象預計會在今年秋末後發生，通常會在冬季造成「更偏北的風暴路徑。」

反聖嬰對天氣有很大的影響，即使在中西部，特別是冬天影響程度更大。福特表示，異常涼爽的海水會改變噴射氣流模式，導致美國北部地區，尤其是太平洋西北部及五大湖區的天氣，將因此變得更冷、更濕。

在此同時，臨近墨西哥灣的各州、德州及新墨西哥州 南部，更有可能出現比平均值更乾燥、更溫暖的狀況。國家海洋及大氣管理局氣象預測中心(National Oceanic and Atmospheric Administration's Climate Prediction Center)表示，中部及南部平原的乾旱情況可能會持續或惡化。

不幸的是，在2024年春季全美出現短站的輕度乾旱之後，目前全國超過四分之一的土地仍處於至少中度乾旱的狀態，福特說，冬季降水展望恐怕也無法抒解大範圍的乾旱災情。

另方面，聖嬰會造成相反的影響，使美國北部及加拿大的冬季更加溫暖、乾燥。

如果反聖嬰成為今冬的主宰力量，福特表示，那麼芝加哥從12月到隔年2月間的降水量，很可能會超過正常水平。在芝加哥，冬季平均總降水量約6吋，他補充說，額外的降水不一定意味更多降雪。

至於溫度方面的預測目前仍不明顯，但福特說，反聖嬰期間的冬季，一般溫度會更冷，芝城冬季平均溫度約為華氏28度。他表示，如果反聖嬰持續發揮作用，將有機會遇到較冷空氣，也因此會增加下更大雪的機會。