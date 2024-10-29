假消息氾濫影響華人選民判斷 華埠更好團結聯盟籲確認來源

華埠更好團結聯盟在芝城華埠舉行「選舉行動日」，敦促選民勿忘參與投票。(特派員黃惠玲／攝影)

「包括選舉作弊、非公民可以投票 、無證客每個月可以領取數千元津貼等假消息，在社區廣泛傳播為這次大選帶來變數，」積極投入促進芝加哥地區華社投票的華埠 更好團結聯盟公民參與資深經理蕭勇剛表示，除了以往「不了解選舉資訊」、「不想涉及政治」等狀況拉低華人 投票率外，上述問題對華人選民的影響正逐漸加大。

華埠更好團結聯盟26日在華埠舉行了「選舉行動日」，伊州州眾議員馬靜儀、州參議員薇蘭努瓦(Celina Villanueva)、芝11區區長李惠華，以及培德中心主任吳常義、華諮處總監潘直理等人，還有數十名促進投票的年輕學生義工，在活動中重申選票的重要，之後並藉著打電話、登門拜訪等形式，提醒華人選民們務必投票。

華埠更好團結聯盟主任陳本恩主持當日的動員大會，她向大家介紹了今年的選舉情況，並呼籲所有選民無論政治立場如何，參加投票最為重要。

負責促進選民參與投票的蕭勇剛說，過去幾個月在各種形式的號召參與選舉活動中，發現「不了解選舉資訊」以及「對政治參與冷漠」仍舊是華人選民不去投票的主要原因，他表示，這也是華埠更好團結聯盟持續深入社區，向民眾解說登記選民、投票地點、有哪幾類候選人，以及如何投票的目的。

他也提到，另一種阻礙華人選民投票的因素跟「不想涉入政治有關活動」的窠臼心態有關，因此在推動選民了解投票對日常生活具有關鍵影響力方面，仍需投入大量工作。

今年大選的政治分化性高，也讓各種沒有根據的消息在網路氾濫，進而對選民的選票選擇帶來相當影響，蕭勇剛說，在推動參與選舉的過程中，他經常被問「選舉有沒有舞弊弊？」「邊境無證客是否每個人都領到2、3000元的補助？」「為什麼非公民可以投票？」等，他說，這些假消息透過網路大幅傳播後，尤其對許多年長華人選民造成很大困惑，進而影響選擇適當候選人的判斷力。