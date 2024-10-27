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出租率高、新建率低…全美租房難度 芝加哥郊區排名榜首

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥郊區城鎮的租房難度，高居全美榜首。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥郊區城鎮的租房難度，高居全美榜首。(特派員黃惠玲／攝影)

雖然有些人會覺得紐約市或舊金山灣區，是最難找到租處的地方，但實際上一份由「紐約時報」發布的最新研究顯示，芝加哥郊區才是全美最難租到房子的地區。

該報告指出，在芝加哥郊區找房子困難是由許多因素造成，包括定居郊區逐漸變得比較時尚流行、大企業遷入，以及高出租率及新建案緩慢等。紐約時報報導，所謂高出租率是指平均每20間公寓只有一間空房在出租，而新公寓建設緩慢是指芝加哥郊區每1000間出租房中，空房僅有1間，相對芝市市區每200間出租房有1間空房的比率，明顯可見郊區的租房困難度更高。

研究稱，正因租房不易，某些地方的租金競爭也水漲船高。

上述種種情況導致芝加哥郊區的租房難度，超越邁阿密─戴德郡(Miami-Dade County)，位居全美榜首。與去年相比，有幾個因素導致芝加哥郊區的租房競爭程度增加上升，包括租賃申請人的增加(每個空房約16人競爭)和租約續約率高達69.5%，此外，去年建芝加哥郊區的新建公寓數量減少，導致租屋者的選擇有限。

該報告發現，芝加哥郊區的空置公寓大約需要33天就能出租出去，比全國平均快了一周。最為熱門的芝加哥郊區租房城鎮，包括Arlington Heights、Barrington、Deerfield、Evanston、Glenview、Naperville、Oak Brook、Schaumburg以及Wheaton。

不過，報告也提到，邁阿密每個可出租的房子仍有比較多的準租戶(18人)爭相租賃，比芝加哥郊區的16人更高。

全美前十名租房困難度最高的地區，依序為芝加哥郊區、邁阿密─戴德郡地區、威州密爾瓦基市(Milwaukee)、康州紐海文(New Haven)、芝加哥市、新澤西州的北澤西、內布拉斯加州的奧瑪哈(Omaha)、賓州費城郊區、紐約曼哈頓、紐約布碌倫。

報導稱，「在伊利諾伊州這個繁榮的地區找到一個新的家已經是一個挑戰，但芝加哥是美國第五大競爭力最大的租賃市場，此事實只會在尋找公寓的過程中火上澆油，」報告還說，「芝加哥對公寓尋求者的巨大吸引力，很大程度上是由於最近企業搬遷和擴張的激增，芝加哥因此從去年的排名16位，到今年跳升了11位成為第五名。」

針對此現象，芝加哥RE/MAX Premier房地產經紀歐皮德(Mike Opyd)表示，根據房子掛牌出售服務(Multiple Listing Service)的數據顯示，過去幾個月，芝城租房在市場上停留的中位天數約為10天，由於芝加哥現存出租房數量偏低，加上房價、利率仍然居高不下，導致租房需求上升，種種原因造成此間平均租金持續攀升，房產仲介表示，想要租房者最好動作要快，才能租到可負擔的房子。

芝加哥 租金 紐約時報

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