政治兩極化 威州大選計票結果恐需更長時間才出爐

威州提前投票22日啟動，首日有許多選民在提前投票所排隊投票。(美聯社)

總統大選搖擺關鍵州之一的威斯康辛州已經展開提前投票 ，威州選舉官員表示，因為該州的選票差距越來越小，且近來選擇缺席投票人數激增，推測今年該州的總統選舉結果出爐將需等待更久時間。

在全國政治兩極化的背景下，威州的選舉比以往任何時候都更加緊張，2016年及2020年，威州總統選舉的勝負，取決於該州不到1%的選票，即約兩萬位選民。

威州選舉官員稱，今年預計完成統計選票的時間將更久，這也意味著選民會等待更長時間才能知道最終結果。

至於威州的非官方選舉結果將於何時公布？密爾瓦基哨兵報(Milwaukee Journal Sentinel)報導，在選舉日投票結束後幾個小時內，看到的任何選舉結果，在技術上仍屬非官方數據，該州選舉結果的認證是一個多步驟的過程，一般需要幾周的時間。

然而，像美聯社這類媒體通常能夠根據非官方投票結果，更早宣布選舉勝負。美聯社一般只會在選票結果顯示除了一名候選人之外，其他候選人在統計學上不太可能勝出時，才會宣布其選舉結果。

對於票數較少的選舉，例如地方或郡選舉，可能在晚上8時投票結束後就可以知道哪位候選人當選，但對於包括國會參眾議員 及總統等競爭激烈的全州性競選，可能需要更長時間。

2020年，美聯社在投票日的第二天11月4日下午2時16分，宣布將該州的選舉人票由拜登 取得，當年受到新冠疫情影響，缺席投票的數量特別多，也因此延長了點票時間。2016年，美聯社在選舉日後的凌晨11月9日凌晨2時29分，宣布川普拿到威州的選舉人票。

鑑於2016年及2020年的時間表，威州不太可能在選舉日午夜之前有明確結果，選舉官員目前似乎傾向「可能要等到選舉日很晚或11月6日凌晨，才能得到非官方結果。」

威州最近的選舉需要更長時間來決定結果，主要有兩大因素：政治兩極化日益嚴重，以及缺席投票增加。威州選舉委員會主席賈克柏(Ann Jacobs)說，尤其現在威州的選舉票數通常非常接近，媒體必須等到幾乎所有選票統計上報後，才會做出宣告。