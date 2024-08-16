慶中國建國75年 遊子赤誠獻祖國晚會芝加哥9/28登場

「遊子赤誠獻祖國」聯歡晚會籌委會宣布，晚會將在9月28日下午於南華埠富麗華餐廳舉行。(特派員黃惠玲／攝影)

慶祝中華人 民共和國建國75周年，芝加哥 地區一群熱愛祖國人士發起在9月28日舉行「遊子赤誠獻祖國」聯歡晚會，該活動籌委會邀請大家參與這場以「歌頌祖國」為主題的歌舞演出，一起向祖籍國獻上生日祝福。

中國駐芝加哥總領事館僑務組組長張軍鵬(立者)鼓勵大家積極參與「遊子赤誠獻祖國」聯歡晚會。(特派員黃惠玲／攝影)

包括中國駐芝加哥總領館僑務組組長張軍鵬、領事曹潔、「遊子赤誠獻祖國」75周年籌備會總幹事梅兆立、晚會策畫人曹志恆、晚會主持人黃紫紅等，均出席在金鳳餐廳舉行的「遊子赤誠獻祖國」發布會。

梅兆立表示，這場晚會舉辦時間為9月28日下午4時30分到8時，地點在南華埠富麗華餐廳二樓，聯歡晚會推出的宗旨是要向祖國歡歌、為祖國慶生，晚會免費入場， 現場會提供飲料與零食。

「遊子赤誠獻祖國」聯歡晚會籌委會主席梅兆立(立者)說明活動舉辦宗旨。(特派員黃惠玲／攝影)

黃紫紅介紹，「遊子赤誠獻祖國」聯歡晚會，歡迎各年齡層的男女參與，演出節目國、粵語皆可，演出的方式可以是歌唱(獨唱、合唱)、舞蹈、樂器、小品等，但主題一定要圍繞在「歌頌祖國」。 梅兆立補充，參與表演者不分名次，每一位參與者都會獲得一份75周年國慶紀念品。

黃紫紅說，有意參與演出者，即日起歌可將計畫表演的歌曲、舞蹈樣板，發至微信號：ColorWong 3881，籌備委員會將從中甄選出20個名額參與表演。寄樣截止日是9月20日， 如有疑問，可電梅兆立(312)303-0888。

張軍鵬當天應邀致詞時說，75年來，中國由一窮二白到全面小康，踏上中國式現代化全面推進強國建設、民族復興新征程，是中國共產黨團結帶領全國各族人民奮鬥取得的巨大成就。他也提到，今年上半年，中國國內生產總值同比增長5.0%，國民經濟延續恢復向好態勢，運行總體平穩、穩中有進。剛閉幕的巴黎奧運 會上，中國體育健兒頑強拼搏、奮勇爭先，取得了優異成績。

張軍鵬說，新中國取得的偉大發展成就，離不開海外華僑華人對祖籍國發展建設和中華民族偉大復興的堅定支持。值此新中國75華誕之際，「遊子赤誠獻祖國」晚會，希望僑胞們積極參與，表達對祖籍國的美好生日祝福。

「遊子赤誠獻祖國」籌委會主要成員如下：名譽主席梅忠和，主席梅兆立，副主席曹志恒，副主席及總策畫人黃紫紅，策畫人阮安石。