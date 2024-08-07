我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中加州貝克斯菲地震5.3級 連二震南加有感

不是麥當勞 這家連鎖店票選為全美最佳早餐店

大芝加哥僑學界新年晚會 胡玲玲接棒總幹事

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
大芝加哥僑學各界新年晚會籌備會慶功宴。(特派員黃惠玲／攝影)
大芝加哥僑學各界新年晚會籌備會慶功宴。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥僑學各界新年晚會 (UNITY)籌備會日前舉行新舊總幹事交接儀式，在駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰監交下，新任總幹事胡玲玲從卸任總幹事陳莎莎手中接過印信，胡玲玲表示，很榮幸獲得大家支持，更期待大家繼續參與籌備工作，讓虎年的新年晚會成功圓滿。

芝加哥中華會館主席項邦珍、駐芝台北經文處副組長黃奕龍、芝加哥僑教中心主任蔡季穎、僑務委員徐曙明等人均出席了當天在北華埠漢記餐廳舉行的交接儀式及慶功宴。

在類延峰(中)監交下，胡玲玲(左)從陳莎莎(右)手中接過總幹事印信。(特派員黃惠...
在類延峰(中)監交下，胡玲玲(左)從陳莎莎(右)手中接過總幹事印信。(特派員黃惠玲／攝影)

陳莎莎首先致詞感謝工作團隊每位成員的無私付出，也對駐芝台北經文處及中華會館等組織的全力支持表達誠摯謝意。項邦珍肯定陳莎莎的任務圓滿完成，也提到將繼續支持新一屆總幹事及各項準備工作。

類延峰致詞說，芝加哥僑學各界新年晚會即將邁入第41年，堅強團隊讓過去40年的晚會越來越成功，也成為此間每年新春規模最大的慶祝活動，他表示，新的一年經文處將繼續給予全力支持。

蔡季穎代表僑委會感謝大家的努力，讓這項傳統持續40多年。

胡玲玲接下總幹事職務後表示，她很榮幸有機會承擔重任，更希望已經有豐富經驗的團隊，一起跟她攜手打造虎年晚會。

當天類延峰跟項邦珍並向因事未能出席40屆晚會的39屆新年晚會主席的伍健生，補頒感謝狀。此外，類延峰也代表僑委會將新一屆僑務委員聘書，頒發給連任的僑務委員徐曙明。

類延峰(左)、項邦珍(右)頒贈感謝狀給伍健生(中)。(特派員黃惠玲／攝影)
類延峰(左)、項邦珍(右)頒贈感謝狀給伍健生(中)。(特派員黃惠玲／攝影)
類延峰(左)頒贈徐曙明(右)僑務委員聘書。(特派員黃惠玲／攝影)
類延峰(左)頒贈徐曙明(右)僑務委員聘書。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 華埠

上一則

航海老手遇黛比颶風「如在洗衣機裡翻攪」 海防隊救起

下一則

芝全代會抗議路線 聯邦法官下周裁決

延伸閱讀

逃離越南幾溺斃 黃于紋致力服務移民 獲列芝無名英雄

逃離越南幾溺斃 黃于紋致力服務移民 獲列芝無名英雄
風暴掃過 芝連日高溫今降至70多度

風暴掃過 芝連日高溫今降至70多度
凌濤遭控訪美耍官威 國民黨嚴正否認

凌濤遭控訪美耍官威 國民黨嚴正否認
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

吉娃娃犬Gizmo走丟九年之後跟主人重逢。(美聯社)

愛犬走丟九年奇蹟生還 主人重逢淚崩

2024-08-01 16:15
近日在喬州奧克弗諾基沼澤中，罕見地出現大量美洲短吻鱷(American alligators)聚集。(Marty Welch臉書)

罕見奇觀 大量鱷魚聚集喬州運河

2024-08-01 09:44
川普3日在喬治亞州立大學(GSU)的一場集會中將攻擊炮火對準該州州長坎普。(美聯社)

屢遭川普攻擊 喬州共和黨州長：別把我家人扯進來

2024-08-05 10:25
明州州長華茲。(美聯社資料照)

賀錦麗副手華茲批共和黨 「都是些怪人」

2024-08-06 10:39
因涉嫌性侵而遭聯邦調查局開除的前特工鮑爾，後來任職阿拉巴馬州警期間，又性侵一名11歲女童，而被判處終身監禁。(美聯社)

前FBI特工性侵女童判終身監禁 母控訴：他愚弄了所有人

2024-08-01 19:55
蒙茅斯郡的殯儀館John F. Pfleger Funeral Home，被控未埋葬喬納斯遺體長達31年。(googlemap)

掃了31年墓 才發現父親根本未下葬 新州婦提告

2024-08-02 12:50

超人氣

更多 >
巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單
趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月
蛋吃太多？小心這5個危險副作用

蛋吃太多？小心這5個危險副作用
賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書
台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣