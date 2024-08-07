大芝加哥僑學界新年晚會 胡玲玲接棒總幹事

大芝加哥僑學各界新年晚會籌備會慶功宴。(特派員黃惠玲／攝影)

大芝加哥 僑學各界新年晚會 (UNITY)籌備會日前舉行新舊總幹事交接儀式，在駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰監交下，新任總幹事胡玲玲從卸任總幹事陳莎莎手中接過印信，胡玲玲表示，很榮幸獲得大家支持，更期待大家繼續參與籌備工作，讓虎年的新年晚會成功圓滿。

芝加哥中華會館主席項邦珍、駐芝台北經文處副組長黃奕龍、芝加哥僑教中心主任蔡季穎、僑務委員徐曙明等人均出席了當天在北華埠 漢記餐廳舉行的交接儀式及慶功宴。

在類延峰(中)監交下，胡玲玲(左)從陳莎莎(右)手中接過總幹事印信。(特派員黃惠玲／攝影)

陳莎莎首先致詞感謝工作團隊每位成員的無私付出，也對駐芝台北經文處及中華會館等組織的全力支持表達誠摯謝意。項邦珍肯定陳莎莎的任務圓滿完成，也提到將繼續支持新一屆總幹事及各項準備工作。

類延峰致詞說，芝加哥僑學各界新年晚會即將邁入第41年，堅強團隊讓過去40年的晚會越來越成功，也成為此間每年新春規模最大的慶祝活動，他表示，新的一年經文處將繼續給予全力支持。

蔡季穎代表僑委會感謝大家的努力，讓這項傳統持續40多年。

胡玲玲接下總幹事職務後表示，她很榮幸有機會承擔重任，更希望已經有豐富經驗的團隊，一起跟她攜手打造虎年晚會。