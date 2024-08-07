大芝加哥僑學界新年晚會 胡玲玲接棒總幹事
大芝加哥僑學各界新年晚會 (UNITY)籌備會日前舉行新舊總幹事交接儀式，在駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰監交下，新任總幹事胡玲玲從卸任總幹事陳莎莎手中接過印信，胡玲玲表示，很榮幸獲得大家支持，更期待大家繼續參與籌備工作，讓虎年的新年晚會成功圓滿。
芝加哥中華會館主席項邦珍、駐芝台北經文處副組長黃奕龍、芝加哥僑教中心主任蔡季穎、僑務委員徐曙明等人均出席了當天在北華埠漢記餐廳舉行的交接儀式及慶功宴。
陳莎莎首先致詞感謝工作團隊每位成員的無私付出，也對駐芝台北經文處及中華會館等組織的全力支持表達誠摯謝意。項邦珍肯定陳莎莎的任務圓滿完成，也提到將繼續支持新一屆總幹事及各項準備工作。
類延峰致詞說，芝加哥僑學各界新年晚會即將邁入第41年，堅強團隊讓過去40年的晚會越來越成功，也成為此間每年新春規模最大的慶祝活動，他表示，新的一年經文處將繼續給予全力支持。
蔡季穎代表僑委會感謝大家的努力，讓這項傳統持續40多年。
胡玲玲接下總幹事職務後表示，她很榮幸有機會承擔重任，更希望已經有豐富經驗的團隊，一起跟她攜手打造虎年晚會。
當天類延峰跟項邦珍並向因事未能出席40屆晚會的39屆新年晚會主席的伍健生，補頒感謝狀。此外，類延峰也代表僑委會將新一屆僑務委員聘書，頒發給連任的僑務委員徐曙明。
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