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芝城華埠夏令會人氣旺 成千上萬遊客民眾參與

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝華埠夏令會湧人潮。(特派員黃惠玲／攝影)
芝華埠夏令會湧人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

芝城2024年華埠夏令會在甫結束的周末圓滿閉幕，破紀錄的攤商吸引成千上萬民眾、遊客湧入華埠，也為商圈帶來可觀消費人潮。

這場活動由華埠社區基金會主辦、芝城華埠特別活動委員會統籌及製作的華埠夏令會，已成為芝市每年不能錯過的經典盛會之一。本屆夏令會也是麥當勞第17年冠名贊助，，麥當勞代表Jonny譚跟麥當勞叔叔在開幕式上現身向大家問好，今年麥當勞準備了免費禮物給到場人士，包括了由三名獲獎的學生設計的麥當勞購物環保袋。

中國駐芝加哥總領館總領事趙建總、僑務組張軍鵬領事、伊州第24區眾議員馬靜儀、芝市11區區長李惠華、芝市第九分警分局局長馬克(Joe Mark)、駐芝加哥台北經濟文化辦事處組長舒俞敬、華商會會長李建明、美中餐飲協會及華埠治安基金會會長鄭時坦、美亞健康協會主任劉紅、華諮處處社區事務總監徐婕雯、中華會館主席項邦珍以及多位贊助商家。

趙建應邀致詞表示，夏令會是華埠年度盛事，不僅帶動商街發展，更積極展現與弘揚中華文化，他也提到，中美兩國的良好經貿發展、開放的市場與全球各地的人民共享福利，共同擁有和諧美好的社會。

馬靜儀、李惠華表示，芝加哥唐華埠是全美唯一逆勢成長的中國城，她們感謝所有的贊助商與社區機構的鼎力合作與支持，並鼓勵大家多多消費。舒俞敬、李建明、項邦珍陸續致詞讚揚夏令會帶來的商機與活力。

位於23街的主舞台在活動期間安排了豐富的表演節目，其中川劇變臉大師劉志強的演出，尤其受到觀眾歡迎，掌聲及歡呼聲不斷，氣氛非常熱絡。其他的演出節目包括了伍氏國術、芝加哥人民藝術團、銀河舞蹈藝術中心、飛天舞集的精采舞蹈、印度民族舞、夏威夷草裙舞、KPop舞蹈比賽等。

不論是非營利團體的攤位，或販售小吃美食、服裝飾品或綠色盆栽植物的攤位，兩天活動期間都人氣暢望，生意火紅。美中餐飲協會成員A-Fusion再度舉辦的COPI 吃魚丸比賽，也是活動焦點。

變臉表演大受歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)
變臉表演大受歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)
出席開幕式嘉賓。(主辦方提供)
出席開幕式嘉賓。(主辦方提供)
芝華埠夏令會攤商數量今年破紀錄。(特派員黃惠玲／攝影)
芝華埠夏令會攤商數量今年破紀錄。(特派員黃惠玲／攝影)
觀眾擠滿舞台下觀看精采演出。(特派員黃惠玲／攝影)
觀眾擠滿舞台下觀看精采演出。(特派員黃惠玲／攝影)
舞獅吸引許多人圍觀。(特派員黃惠玲／攝影)
舞獅吸引許多人圍觀。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠 麥當勞 芝加哥

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