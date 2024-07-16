挺川華人看范斯 年輕有為加大勝選機會

范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

曾任共和黨 籍伊利諾州前州長艾德格(Jim Edgar)助理的資深共和黨黨員蘇豐原表示，他與一些共和黨籍的朋友，對范斯(J.D. Vance，前譯萬斯)出線為川普 副總統「有加分也有減分」，他說由於范斯雖然是「讓美國更偉大」(MAGA)的鐵桿支持者，同時也在矽谷 有一定影響力，但其過往的傳統保守派言論，可能對於少數族裔、婦女的選民恐怕吸引力不大。

蘇豐原表示，范斯屬於傳統保守的共和黨人，他曾提到過婦女應該待在家裡照顧孩子，這對許多職業婦女來說，尤其是一些住在郊區的雙薪家庭而言，「不會有太多加分作用」。

當然不可否認他的經歷，包括陸戰隊、曾赴伊拉克、耶魯大學法學博士等，都非常出色，尤其他又是矽谷的風險投資家，在矽谷有相當人脈，對於亟需在選前獲得社交媒體影響力的川普而言，將產生一定助力。

蘇也提到，范斯的妻子為印度裔，如果屆時她能出面助選，或許將可贏得部分亞裔選民的支持。

蘇豐原說，如果副總統候選為南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)，川普可能更有勝選機會，畢竟非裔及少數族裔選民，一直是共和黨積極爭取的目標群，此外，不可諱言的是「中間選民是年底大選決戰勝負的關鍵。」

明尼蘇達州的川普支持者、「華人挺川聯盟」(Chinese American for Trump)組織的主要負責人之一白傑克說，很認同川普的選擇，范斯年輕有為，尤其年齡方面，正好跟川普有互補作用。

此外，范斯來自中西部「鏽帶區」，這些地區正是川普決定是否能夠勝選的關鍵搖擺地帶。白傑克表示，范斯的出線，毫無疑問將讓川普又往勝選更邁進一大步。