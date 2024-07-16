芝市長：為華埠入選伊州文化區驕傲
為慶祝芝城華埠入選為伊州十個指定文化區(State-Designated Cultural District)之一，華埠更好團結聯盟日前在譚繼平公園舉行夏日文化節，芝市市長強森出席慶祝儀式時表示，華埠是芝市文化、美食的基地，更是遊客必訪之地，他以華埠的文化豐富及良好保存受到肯定引以為榮。
這場慶祝活動由華埠更好團結聯盟主任陳本恩主持，華埠今年入選為伊州指定文化區，將可以獲得更多的州府經費，提升歷史文化保存，並增加經濟發展機會，這也意味著，華埠將有資格爭取伊州相關撥款，預計第一年可申請總額達300萬元。
華埠指定文化區的範圍南至31街、北到17街，東至克拉克街，西到瓦勒斯街(Wallace St.)，不過，陳本恩表示，儘管有地理上的界線，但整個華埠都會囊括在文化區的規畫內。
她並特別介紹，為了這場慶祝活動而撰寫的對聯「芝城華埠建我家，伊州特區顯文化」，充分代表了華社及民眾的榮耀及心聲。
包括強森、伊州副州長史特翠頓(Julianna Stratton)、伊州州眾議員馬靜儀、芝加哥11區區長李惠華、芝市負責移民事務的副市長李昂(Beatriz Ponce De León)、中國駐芝加哥總領事館總領事趙建、芝加哥華僑文教服務中心主任蔡季穎、華埠更好團結聯盟創辦人陳增華、芝華商會會長李建明、美亞健康協會主任劉紅、亞裔文化中心徐婕雯，廣州協會會長勞潔梅等人都參與了慶祝活動。
強森表示，華埠的文化、美食、建築都獨具吸引力，也是遊客的必訪勝地。強森說，華人在美國足跡可追溯到1849年，芝城華埠也在過去100多年來成長茁壯，更是芝市成為偉大城市的原因之一，強森最後感謝議員、民代、華埠更好團結聯盟等的共同努力。
趙建接著致詞表示，華埠列入伊州文化區是對華人移民為美國作出重大貢獻的充分肯定，是華人社區與芝加哥各族裔社區和諧共處、推動社區繁榮的體現，和諧共處也正是中國文化的重要內涵。他也提到，華埠繁榮發展與中美雙邊經貿合作交流密不可分，期待大家共同促進中美關係穩定及發展。
馬靜儀為創建指定文化區法案的主導者之一，她表示樂見華埠未來的繁榮成長，也替華埠可獲得更多州府資源以保存文化特色，感到高興。蔡季穎祝賀華埠獲得這項殊榮。李惠華說，這是華埠的里程碑，也是華社的榮耀，她感謝所有為爭取入選文化區作出努力及貢獻的個人及組織。
當天還推出快樂有我健身隊、中華功夫學院、華人藝術團、廣州協會、廣府武術班等社團的精彩演出。芝加哥選舉委員會並由中文外展員劉珍率領隊伍到譚繼平公園協助選民完成登記。
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