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美國65歲以上長者 1/5仍在工作

特派員黃惠玲／綜合報導

隨著美國人的年齡的增長，人口結構的變化也對勞動力產生影響，丕優研究中心(Pew Research Center)去年底的的一項分析發現，65歲以上的人中，五分之一仍在工作，比20 世紀80年代增加了一倍。

丕優表示，這意味著仍有1100萬老年人留在勞動市場，這一數字跟20世紀80年代中期比較，增長達到四倍。據美國勞工統計局稱，這一趨勢預計將持續下去，未來十年65歲以上的美國人，也將是勞動參與率不斷上升的少數人口群體之一。

丕優資深研究員弗萊(Richard Fry)指出，此趨勢是因為長者能夠存更多的錢並推遲退休，但這種情況也可能存在負面影響，他說，老年人繼續工作的部分原因，是因為現行退休制度不穩定，導致他們中的一些人可能需要工作，即使他們不想工作。

丕優指出，從經濟角度來看，老年上班族在美國雇主支付出去的工資和薪水中所占的比率越來越大，從1987年的2%增加到現在的7%，增加幅超過兩倍。丕優研究中心還發現，年長的工人往往比65歲以下的美國人對自己的工作更滿意，且這些長者上班族的工作壓力也較低。

弗萊指出，老年工人增加還有其他一些原因。其一，工作變得更適合老年人，為老年人提供的工作不像前幾十年那樣對體力要求很高。此外，今天的長者比前幾代人更健康。最後，弗萊說，退休制度的變化，尤其許多舊退休金制度迫使員工在62歲退休，但現在大多數人都沒有這種傳統的舊式制度(例如401(k)或403(b))了。

他表示，這樣一來「沒有提前退休的壓力，因此也就消除了離開勞動市場的動力。」

退休金 勞工 401(k)

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