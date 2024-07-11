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伊州明年春季起 州學術評估測試改考ACT

特派員黃惠玲／芝加哥報導
從明年春季開始，伊州州考改採ACT。(pexels)
從明年春季開始，伊州州考改採ACT。(pexels)

伊利諾州教育委員會宣布，從明年春季開始，該州高中生參加年度學術評估測試時，將使用ACT取代現行的SAT考試。

ACT、SAT這兩種考試都是標準化考試，用於衡量學生在英語、數學等核心科目上的能力。這兩種考試也常作為申請大學的考試成績及獎學金申請評估標準，但目前有許多大學已經不再要求學生提供這類成績申請入學。

伊州向來將標準化考試作為每年評估學生學習成果的項目之一，並藉此考試成績來符合聯邦要求的「學生成功法案」(Every Student Succeeds Act)，全州學生的測試結果，每年都會在「伊州成績單」(Illinois Report Card)上公布，主要用於追究對學校、學區是否盡到滿足學生達到基本學術水平的責任。

伊州是從2017年春季開始採用包含作文的SAT考試，對全州11年級學生舉行學習評估；2019年開始對9年級學生使用PSAT 8/9考試，10年級生則採用PSAT 10考試。

伊州教育委員會當時表示，採用大學入學考試作為全州年度評估的考試是件好事，因為這樣一來，所有的高中畢業學生，都可以在州府支付費用的情況下，拿到考試成績來申請大學及獎學金。

但近年來，許多大學在錄取新生的過程中，逐漸取消學生必須提出SAT或ACT考試分數的要求。

2021年，伊州議會通過了「高等教育公平錄取法」(Higher Education Fair Admissions Act)，該法要求所有公立大學及社區學院，在錄取學生時採取「考試成績自由提供」(test-optional)的政策，即學生可自願選擇是否將考試成績作為申請材料，在此同時，伊州教育委員會仍將繼續將這類測試，作為聯邦要求全州學術評估的方法。

伊州與SAT考試的非營利公司College Board的合約已經在6月30日到期，州教委會在今年5月通過改採ACT考試的方案，新合約為期六年，總值5300萬元。

根據伊州教委會的解釋，更換成ACT的好處，包括這種考試包含了科學部分，而SAT僅涵蓋閱讀、寫作及數學，這樣一來，11年級學生從明年春季開始，將不必在考了SAT後，又要另外參加科學評估的考試。

新措施執行後，也意味著如果仍想參加SAT或PSAT考試的學生，將必須自行報名參加考試，政府也不會再為學生參加上述考試支付費用，

SAT 伊州 ACT

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