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免除民眾醫療債務 伊州、北卡動起來

特派員黃惠玲、記者王明心／芝加哥、北卡報導
龐大醫療費用影響生活，伊州將撥款1000萬助約30萬州民免除醫療債務。(pexels)
龐大醫療費用影響生活，伊州將撥款1000萬助約30萬州民免除醫療債務。(pexels)

醫療債務是許多民眾的沉重經濟負擔，尤其對於低收入家庭來說，難以償還的壓力，明顯影響日常生活。近日包括伊利諾州州長普立茲克、北卡州長庫伯(Roy Cooper)陸續宣布執行或積極推動「免除醫療債務」的相關法令，希望藉此讓一些貧困家庭擺脫債務改善生活。

普立茲克日前簽署了一項立法，要求該州的納稅人，替成千上萬的伊利諾州居民償還醫療債務。他表示，醫療債務為「美國特有的問題」，他在新财年撥出1000萬的政府資金，買下30萬州民的醫療債務。

普立茲克說，伊州人不應該在接受醫療服務後面臨財務崩潰。州長在2025財年發表的州情咨文和預算演講中，首次提出了醫療債務回購計畫，「我們知道，背負醫療債務的家庭，不太可能去看醫生或尋求後續護理，而且更有可能因此患病。」

州長簽署的眾議會HB 5290法案規定， 個人的家庭收入低於聯邦貧窮線的400%，或擁有相當於家庭收入5%或更多的醫療債務，均可透過這項新法申請政府回購醫療債務。

共和黨籍的州眾議員米勒(Chris Miller)說，伊州根本負擔不起購回此債務，「我們需要記住的一件事是，伊州已經破產，人口正在流失。」

普立茲克還同時簽署了參議會SB 2933法案，該法案規定醫療債務不能納入信用報告，拜登政府也在聯邦層級提議採取這項行動。

北卡州長庫伯(Roy Cooper)和北卡衛生部(NCDHHS)部長金斯利(Kody Kinsley)，日前公布一項推動醫院為200萬個中低收入者減輕40億元的醫療債務的計畫。

該提案將讓該州中低收入居民，減輕積欠該州醫院高達40億元的債務。該案藉著向醫院提供額外的聯邦資金，用以抵消收不回來的醫療欠款。即醫院減輕或免除現有醫療帳單，並防止未來出現的醫療債務，則可拿到額外的醫療補助資金。

這些醫療債務可以追溯到2014年，免除資格包括患者的收入低於聯邦貧窮線350%、醫療債務金額超過其年收入5%，以及需為醫療補助(Medicaid)受益人。

其他計畫項目，還包括能讓收入低於聯邦貧窮線300%或家庭收入低於9萬3600元的四口之家，享有醫療費用折扣，自動提供經濟援助給符合資格者，此外，不出售收入低於聯邦貧窮線300%病患的醫療債務，不向信用報告機構報告患者的債務，設定醫療債務利率上限為3%等。

該案如獲聯邦批准，可望於2025年開始執行。

庫伯表示，「讓人們擺脫醫療債務可以改變家庭生活，並促進北卡的整體經濟健康。」

低收入 北卡 伊州

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