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芝城CTA、Metra、Pace 「一日通票」即將發售

特派員黃惠玲／芝加哥報導
新的CTA、Metra、Pace一日通票，將透過Ventra發售。(Ventra官網截圖)
新的CTA、Metra、Pace一日通票，將透過Ventra發售。(Ventra官網截圖)

討論多時的芝加哥捷運公車局(CTA)、大都會火車(Metra)、郊區公車佩斯系統(Pace)推出「一日通票」(day pass)，日前獲得上述三機構董事會的批准，很快民眾就可以買到這種「指定日期無限搭乘捷運、公車、火車及郊區公車」的便利車票。

佩斯董事會主席卡瓦斯內斯基(Richard A. Kwasneski)表示，「我們已經討論了發行通票一段時間，上周並順利通過表決，」他說，這將是共同為乘客提供無縫連接服務的第一步。

適用於CTA、Metra、Pace的「一日通票」，將透過手機小程式Ventra銷售，一旦Ventra的運營廠商Cubic完成開發及測試，就可以公開銷售通票，這項試點計畫初期預計先運行六個月。

根據三方協議，每張單日不限次數搭乘的票價，周末為10元，周間每張10到16元不等，具體取決於乘坐大都會火車區段的次數。目前如果要購買混合搭乘火車、捷運或公車的車票，平日工作日每張為12到18.5元，周末比較便宜但也要12元。新的單日通票有效期為購買次日的凌晨3時。

通票的收入屆時將由三個機構平分，區域交通局(The Regional Transit Authority)同意承擔試點期間各機構的損失，最高將負擔到100萬元。

新通票的推出同時，CTA、Metra以及Pace目前正處於新冠疫情後，聯邦撥款縮水而面臨高達7.6億資金短缺問題的艱困期，伊州議員們正在考慮是否將這三大公共運輸機構合併，以換取超過10億元的經費來維持它們的運轉。

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