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芝加哥塞車嚴重 全球第5糟 全美僅次於紐約

特派員黃惠玲／芝加哥報導
由於又進入新階段的整修，從市區到歐海爾機場的甘迺迪高速公路，幾乎無時無刻都在塞車。(本報檔案照片)
由於又進入新階段的整修，從市區到歐海爾機場的甘迺迪高速公路，幾乎無時無刻都在塞車。(本報檔案照片)

暑假已經開始，旅行季節也隨著展開，如果有計畫到芝加哥的遊客，務必做好要花大部分時間在交通上的準備。交通數據商INRIX的一項最新「2023年全球交通分數卡」(Global Traffic Scorecard)指出，芝城僅次於紐約，名列全美交通最差城市第二名，而芝市的嚴重塞車，也在全球900多個城市中高居交通最擁堵第五位。

該份報告分析比較了全世界950個城市的交通，包括車輛、人員的流動及出行模式，將「損失時間」定義為「上下班高峰期與非高峰期相比的交通時間」，其中芝加哥駕駛在去年至少因為交通堵塞損失了96個小時。

擠入全球前25最塞車城市的都市，冠軍為紐約，其次二到五名為墨西哥城、倫敦、巴黎、芝加哥。其他入榜前25的美國都市，還有洛杉磯第7、波士頓第8、邁阿密(11)、費城(13)、華府(18)、休士頓(19)、亞特蘭大(21)。

排名全世界第8個最塞車城市的波士頓，駕駛平均去年在交通阻塞中耗費88小時，導致每名駕駛損失了1543元的時間及生產力。

研究還發現，穿過芝加哥市區的丹萊恩高速公路(Dan Ryan expressway，I-90/94)以及史蒂文森高速公路(Stevenson expressway，I-55)的傍晚下班尖峰時段，是全美去年通勤前十名最擁堵的路段之一。

如果每天下午4時，從芝市Jane Byrne Interchange上丹萊恩高速路往南前往57號公路，那麼駕駛將比非高峰期使用上述道路多出66小時塞在路上。史蒂文森高速路從丹萊恩高速路到西塞羅大道(Cicero Ave.)的傍晚尖峰時間開車，也要比非繁忙時段多出64小時。

研究顯示，與2022年相比，芝加哥人去年因交通擁堵多損失了9小時，儘管在此期間芝城市中心的人流量略有減少(-1%)，但交通時間仍舊增加。

2022到2023年間，美國主要市中心地區的出行次數均出現增加趨勢，紐約人前往市中心的次數增加了13％，而洛杉磯、亞特蘭大、費城等則增加了3%至7%。

人口增長、基礎設施落後、路上車輛過多，導致芝加哥的交通狀況令人擔憂，而不斷在整建的甘迺迪高速路，更讓許多駕駛沮喪不已，尤其這條公路是連結芝市到芝加哥歐海爾國際機場的最主要道路，但目前因為持續整修，導致車道縮減，原本不塞車時間往返市區到機場大約單程只要不到30分鐘，然而目前卻卻幾乎不可能在一小時內抵達。

芝加哥 費城 芝城

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