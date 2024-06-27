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籃球之神喬丹 求售伊州豪宅 半價甩賣

特派員黃惠玲／芝加哥報導
喬登位於海嵐市的豪宅擁有標準尺寸籃球場。(Zillow)
喬登位於海嵐市的豪宅擁有標準尺寸籃球場。(Zillow)

美國職籃巨星喬丹(Michael Jordan)位於芝城北郊海嵐公園(Highland Park)的豪宅，日前重新掛牌上市，不過，2012年首次上市開價2900萬的這處房產，12年後僅以一半的價格1485萬5000元求售。

2022年至今，喬丹一直試圖出售他這座豪宅，但卻屢次失敗。根據房產網站Zillow最新掛牌信息，這座面積達5萬6000平方呎的房屋，這次開價1485萬5000元。

喬登位於海嵐市的豪宅出售多年乏人問津。(Zillow)
喬登位於海嵐市的豪宅出售多年乏人問津。(Zillow)

在房產信息上寫著，這座莊園配備了一切可以想像得到的豪華設備，也可以說是喬丹不懈努力及辛勤工作的紀念實物，這座訂製設計的房產，包括一座標準尺寸的籃球場、環形游泳池、高爾夫推桿果嶺、網球場、雪茄房，每一處都有喬丹的標誌性風格。

根據Zillow紀錄，這處房產上次掛牌是在2021年2月，而每年的房地產稅則高達14.8萬元。

這座豪宅在1995年竣工，當時喬丹帶領芝加哥公牛隊拿了三次NBA冠軍，他也因此通過高年薪及各種廠商贊助累積了大量財富。喬丹2003年退役，目前住在佛州的朱彼特鎮(Jupiter)的一座豪宅。

大約一年前，喬丹以682萬的價格，售出他在芝加哥市區的豪華公寓，這處住宅位於芝市湖濱大道1100號的39樓及40樓，當初合併了三個公寓單位打造而成。

對於喬丹豪宅遲遲無法找到買家，房地產業者稱，主要原因包括海嵐市距離芝城市中心達40哩，距離有點遠，而且其豪宅有太多訂製的個人化設計，而這種獨特品味，並非每個人都能接受。

喬登位於海嵐市的豪宅擁有環形游泳池。(Zillow)
喬登位於海嵐市的豪宅擁有環形游泳池。(Zillow)

喬丹 芝城 房地產

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