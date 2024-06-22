旅遊旺季 假冒航空公司、郵局行騙日增

Alice剛上網訂購了化妝保養品，隔天就收到假郵局要求補充個資的簡訊。(讀者提供)

隨著數位科技越來越發達，假冒郵局、航空公司、銀行對顧客詐騙的情況也日益普遍，目前正值旅遊旺季，不肖分子利用消費者不想臨時因為機位、行李出錯而打斷行程的心理，導致佯裝航空公司收取額外費用的案例頻發。

即將要跟另一半去度假的芝城 居民何蘭德(Sam Holland)說，他們早早就買了美國航空(American Airlines)的機票，就在出發前兩天，她接到一通自稱美國航空工作人員的來電，稱她丈夫的機票沒有確認，須額外支付935元才能順利搭機。

何蘭德當時一下子就傻了，對方的確提供了他們要搭乘的航班、日期信息，但這兩張機票是她在美國航空官網購買，由於出遊日子接近，很擔心影響行程的她，一度想趕緊補足費用，但她最終決定掛掉電話重新上官網查詢。

何蘭德確認自己並未欠費後，又接到自稱美國航空公司人員來電，稱如果不支付費用，到機場將候補機位，無法保證上機，何蘭德再次掛掉電話後，仔細比對了美航的官網電話號碼跟要求補款的美航來電，發現兩者號碼僅差一個數字，這也是造成她誤以為來電是真的原因。

另一種類似詐騙發生在包裹寄送，華裔 Alice表示，她日前才在化妝保養品官網訂購了商品，也收到網站電郵通知確認，並告知預定送達日期，隔天她去看郵件確認預定送達日期後，手機很快收到簡訊。

該則簡訊以「USPS 」，看起來像是從郵局發出，簡訊提及「你的貨物已經在我們的設施處理，但由於資訊不完整，目前擱置，為了便於及時遞送，請透過以下連結驗證地址」，簡訊並以「美國郵政 團隊」(US Postal team)署名。

Alice說，她看到這個通知後，馬上回去查詢保養品寄發的電郵，發現該公司並非以郵局傳送，然後仔細看了簡訊中附上的網站，並非usps，而是usds，「差了一個字就可能上當。」

Alice表示，詐騙技術因為科技日益先進，「我不清楚他們如何迅速得知我在等包裹，但可以確定的是，要有效防詐一定要小心檢查任何主動送來的簡訊、郵件，還有所有來電。」