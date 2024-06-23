芝加哥7/1取消小費工最低薪 餐飲業憂心

伊州餐館協會指出，取消小費員工最低時薪將導致業主不得不減少聘雇人數，也會讓顧客降低小費金額。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市即將開始逐年調高小費員工的時薪，儘管該政策已經箭在弦上，伊利諾州 餐館協會重申「此舉將損害企業利益，尤其是利潤空間不大的餐館」，協會還提到，已經實施取消小費員工最低時薪 的華府 ，從去年5月至今，該區的全職餐館員工崗位已經銳減3700多個。

芝加哥取消小費員工最低時薪的新法，將從7月1日起執行，該市小費員工的時薪將從目前的9.48元，增加到11.02元，然後以每年8％的提漲率，一直調到2028年7月1日達到與全市最低時薪相同。

儘管這項措施獲得大多數的區長支持，轄區包括橋港區、華埠的11區區長李惠華去年10月議會投票時，對該法案投下反對票，她說，這項所謂的「公平工資法案」(One Fair Wage)會傷害那些努力維持生計的家庭式小餐館，「餐飲業是我們社區的命脈，也給城市帶來大量稅收」，她表示，她服務的11區選民說，新法對當地經濟的傷害大於幫助。

伊利諾州餐館協會對強森一開始提出的草案，原本建議將小費員工的時薪增加到20.54元，但僅限於年營收超過300萬元的餐館，不過，此方案受到強森與其議會盟友否決，餐館協會主席涂以亞(Sam Toia)獲知其提案胎死腹中後，才接受了強森提出的五年分階段調薪的計畫。

即時落實時間延長了幾年，但涂以亞仍然擔心勞動力成本的增加，會迫使家庭式經營的餐館結束營業或進行裁員。他表示，此舉肯定將導致一些工作崗位流失，但對於餐館老闆來說，將調薪預算時間從兩年延長到五年，還是容易執行得多。

涂以亞表示，取消小費員工薪資的決定，「根本是在解決一個並不存在的問題」，他說，現行法律已經就規定每位小費員工至少應獲得最低時薪待遇，然而下月起的新法律，從根本上改變了餐館、酒吧、酒店等商葉的經營模式，增加了消費者及企業主的成本，更要的是，此舉還將導致辛勤工作員工的實得薪資縮水，甚至讓成千上萬工人面臨失業風險。

餐館業者說，新的條例將使其勞動力成本增加66％，而且還有可能影響消費者給服務人員小費的意願，屆時小費員工的實際所得還可能會因此降低。

他還舉了執行取消小費員工最低薪的華府為例，當地的餐館全職員工崗位，過去一年多來至少減少了3700多個。

根據華盛頓大都會餐館協會(Restaurant Association Metropolitan Washington)的調查指出，成本上升的確導致2023年當地餐館連連倒閉。

該調查稱，華府「82號計畫」(Initiative 82)把小費工人的最低時薪從5.05元逐步提高到15.2元，以追上非小費工人的最低時薪，該法案規定最低時薪到2027年間，每年需提高2元。