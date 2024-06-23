我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：中國超級富豪「鏡像轉帳」加速潤出

屋崙市長前幕僚長爆離職內幕：指責盛桃男友 被勒令沉默

芝加哥7/1取消小費工最低薪 餐飲業憂心

特派員黃惠玲／綜合報導
伊州餐館協會指出，取消小費員工最低時薪將導致業主不得不減少聘雇人數，也會讓顧客降低小費金額。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州餐館協會指出，取消小費員工最低時薪將導致業主不得不減少聘雇人數，也會讓顧客降低小費金額。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市即將開始逐年調高小費員工的時薪，儘管該政策已經箭在弦上，伊利諾州餐館協會重申「此舉將損害企業利益，尤其是利潤空間不大的餐館」，協會還提到，已經實施取消小費員工最低時薪華府，從去年5月至今，該區的全職餐館員工崗位已經銳減3700多個。

芝加哥取消小費員工最低時薪的新法，將從7月1日起執行，該市小費員工的時薪將從目前的9.48元，增加到11.02元，然後以每年8％的提漲率，一直調到2028年7月1日達到與全市最低時薪相同。

儘管這項措施獲得大多數的區長支持，轄區包括橋港區、華埠的11區區長李惠華去年10月議會投票時，對該法案投下反對票，她說，這項所謂的「公平工資法案」(One Fair Wage)會傷害那些努力維持生計的家庭式小餐館，「餐飲業是我們社區的命脈，也給城市帶來大量稅收」，她表示，她服務的11區選民說，新法對當地經濟的傷害大於幫助。

伊利諾州餐館協會對強森一開始提出的草案，原本建議將小費員工的時薪增加到20.54元，但僅限於年營收超過300萬元的餐館，不過，此方案受到強森與其議會盟友否決，餐館協會主席涂以亞(Sam Toia)獲知其提案胎死腹中後，才接受了強森提出的五年分階段調薪的計畫。

即時落實時間延長了幾年，但涂以亞仍然擔心勞動力成本的增加，會迫使家庭式經營的餐館結束營業或進行裁員。他表示，此舉肯定將導致一些工作崗位流失，但對於餐館老闆來說，將調薪預算時間從兩年延長到五年，還是容易執行得多。

涂以亞表示，取消小費員工薪資的決定，「根本是在解決一個並不存在的問題」，他說，現行法律已經就規定每位小費員工至少應獲得最低時薪待遇，然而下月起的新法律，從根本上改變了餐館、酒吧、酒店等商葉的經營模式，增加了消費者及企業主的成本，更要的是，此舉還將導致辛勤工作員工的實得薪資縮水，甚至讓成千上萬工人面臨失業風險。

餐館業者說，新的條例將使其勞動力成本增加66％，而且還有可能影響消費者給服務人員小費的意願，屆時小費員工的實際所得還可能會因此降低。

他還舉了執行取消小費員工最低薪的華府為例，當地的餐館全職員工崗位，過去一年多來至少減少了3700多個。

根據華盛頓大都會餐館協會(Restaurant Association Metropolitan Washington)的調查指出，成本上升的確導致2023年當地餐館連連倒閉。

該調查稱，華府「82號計畫」(Initiative 82)把小費工人的最低時薪從5.05元逐步提高到15.2元，以追上非小費工人的最低時薪，該法案規定最低時薪到2027年間，每年需提高2元。

為了因應人力成本提高，調查顯示，華府地區91％的餐館提高了工資，而52％的華府顧客因為餐廳價格上漲而比以往更常在家用餐。

芝加哥從下月起逐年提高小費員工最低時薪，預計五年後達到跟一般員工最低時薪相同水平...
芝加哥從下月起逐年提高小費員工最低時薪，預計五年後達到跟一般員工最低時薪相同水平。(pexels)

最低時薪 華府 伊利諾州

上一則

與眾徒弟談神通(2)-摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

延伸閱讀

擬對非裔賠償 芝市長成立特別工作小組

擬對非裔賠償 芝市長成立特別工作小組
政策傷非裔 芝市長成立工作組擬對黑人賠償

政策傷非裔 芝市長成立工作組擬對黑人賠償
芝市連2宗口角槍擊 有人僅為1元就開槍

芝市連2宗口角槍擊 有人僅為1元就開槍
芝最低時薪7/1起漲至16.2元 小費工時薪年增8%

芝最低時薪7/1起漲至16.2元 小費工時薪年增8%

熱門新聞

沒有訂購任何商品，卻每天幾乎收到一到兩個包裹，讓芝城郊區一戶家庭倍感困擾。(pexels)

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

2024-06-21 09:55
伊州艾金被評為全美最安全、最能負擔的城市。(艾金市臉書)

房貸平均僅1800元 全美最安全、最能負擔城市在這裡

2024-06-19 10:44
一名華府女子花3.99從二手店購入的瓶子，後來發現竟是千年瑪雅文明文物，目前已經通過大使館寄回墨西哥。(截取自WUSA9 YouTube頻道)

她花3.99元購入二手花瓶 竟是千年瑪雅文明無價寶

2024-06-19 16:11
佛州萊克蘭麥當勞女員工嘉納和顧客發生爭執，一開始雙方互丟飲料，憤怒的嘉納之後持槍向顧客開槍。(翻攝萊克蘭警方臉書)

顧客抱怨餐點弄錯 麥當勞女員工抓狂丟飲料還開槍掃射

2024-06-18 22:05
一名州議員被抓包往同事包裡倒水長達數月。(截取自監控錄像)

州議員多次偷往同事包裡倒水 監控全抓包後公開道歉

2024-06-21 16:06
佛州一家4口慘遭房東槍殺後焚屍。(截自FOX 13 Tampa Bay YouTube頻道畫面)

佛州房東槍殺一家4口後焚屍 最小5歲童也不放過

2024-06-19 00:10

超人氣

更多 >
熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說
威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照
林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲

林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲
出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾

出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾
吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生