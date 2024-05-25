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為獲U簽證 芝無證客付費被搶 6人遭起訴

特派員黃惠玲／芝加哥報導
去年在巴克城社區一家販售酒類商品店的持槍搶案，意外讓假搶劫事件曝光。(google map)
去年在巴克城社區一家販售酒類商品店的持槍搶案，意外讓假搶劫事件曝光。(google map)

在芝加哥策畫持槍搶劫案，讓無證客「付費被搶」，以取得申請「U簽證」資格，並藉此進一步拿到永久居留身分的六名涉案者，日前遭伊利諾州聯邦檢察官提出詐欺指控。

根據報導公共安全及犯罪案件的CWB Chicago網站指出，估計包括從外地到芝城的數百人，在芝加哥及其他地方的數十家商店內冒充顧客，而這些假顧客都是希望透過事先安排的「持槍搶劫」，成為「受害者」，然後取得有利的合法移民身分。

去年在芝城巴克城地區(Bucktown)發生的一宗搶劫案中，其中一名「劫匪」不慎開槍，導致一名酒類商品店的店員受到重傷，該次搶劫中，有五名「顧客」受害。

警方開始調查該案後，發現許多疑點，首先包括該搶劫團夥作案手法非常專業，他們駕駛偷來的汽車，有時還會在車上掛著其他汽車的車牌，甚至準備了第二輛汽車逃跑，這些跡象表明，這群「劫匪」有充分的準備。

然而就是因為這樣讓警方起疑，為何四、五個經驗豐富的持槍搶劫犯，要大費周章的去搶劫大多數身上都只有幾元現金的「顧客」呢？此外，商店的損失也不高，頂多不會超過100元，而這些被搶的受害者，既然去商店買東西，為何並未攜帶足夠現金或信用卡？

調查人員稱，儘管回報率差，但這類搶劫過去兩年間持續發生，平均每周兩到三個晚上都會傳出案例。

這些疑點終於在警方逮捕團夥中的假劫匪後獲得突破，警方表示，涉案者幾乎都是青少年，也大都沒有嚴重犯罪前科，他們告訴警察，這些搶劫都是假的，受害者早就參與了安排，但他們不知道為何受害者要這樣做。

聯邦檢察官表示，經調查發現，每名「受害者」都向持槍劫匪團夥，支付了「數千元」費用，然後由團夥安排「受害者」在特定時間、地點「接受搶劫。」聯邦檢察官說，這些「劫匪」偶爾會毆打受害者，讓整個行動真實度更高，不過，巴克城酒品零售店的槍擊案，讓作案手法曝了光。

該店一位工作人員受槍傷的劫案發生後，五名受害者到當地警局申請文件，證明他們是犯罪受害者，符合申請U簽證資格。

聯邦官員解釋，U簽證的設立是讓無證移民和其他臨時訪客留在美國的一種方式，以幫助調查或起訴嚴重犯罪，然而現在卻淪為詐欺的窗口。

聯邦因此起訴了六名涉案成員，其中26歲的納依(Parth Nayi)負責招來感興趣的移民，31歲的楊凱文(Kewon Young)則負責管理「搶劫」團夥。

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