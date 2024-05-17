伊州闖紅燈攝影 5年進帳5億罰款 芝占近半

紅燈監視攝影過去五年間，為伊州地方政府收進高達五億罰款。(本報檔案照片)

伊利諾州智庫「伊州 政策學會」(Illinois Policy Institute)的一項新研究發現，全州各地方政府的紅燈監視攝影機所開出的罰單，累計2019到2023年共收了5億，其中芝加哥 占2億2380萬。

伊州共和黨籍州眾議員巫加斯特(Dan Ugaste)對此表示，「我擔心這種情況，將迫使更多人遷離伊州，」他說，他認識的人之中，有不少都表示厭倦了糟糕的政策，並決定離開伊州轉往別州定居，他說，「稅率過高、商業監管過度，讓他們跟孩子缺乏機會，我們正走在錯誤的道路上。」

巫加斯特說，只有存在嚴重交通安全問題的地區，才應該安裝紅燈監視攝影機。他表示，假使數據顯示，該路段並沒有過多交通事故，或事故有所減少，那麼繼續安裝或使用紅燈監視攝影機，就等於只是地方政府的「生財工具」，但這不應該是裝設這類機器的初衷。

數據顯示，2022年，伊州全州至少有527個紅燈監視攝影機，其中300個在芝加哥，除了監視闖紅燈外，當局還安裝了169個測速攝影機，芝城 光在2023年，就從測速器所拍到的照片，開出了156張超速罰單，總額達1.02億元。

巫加斯特引用「芝加哥論壇報」的一項研究結果發現，伊州運輸廳認定，安裝攝影機的路口中，有一半以上在裝設該設備前，是全州最安全的街口之一。

此外，在過去幾年中，全伊州至少有七名公職人員，因為涉及跟監視攝影機相關的賄賂案件，而遭到控罪。

巫加斯特補充說，許多公職人員都因此面臨腐敗指控，「貪官就是貪官，他們會想方設法從不同的渠道挖錢」，他說，很遺憾不少伊州官員都是以當官發財為目標，而不是真的想當個好公僕。

伊州在2023年由議會通過立法，禁止紅燈監視攝影機行業向競選公職或民代職位者提供選舉資金，並禁止立法者在卸任後兩年內，在監視攝影相關行業任職。