人氣爆棚 芝美亞等70多華社齊聚華埠慶亞太裔月

美亞等70多個社團推出的亞太裔月慶祝活動。(特派員黃惠玲／攝影)

美亞健康協會與伊利諾州第24區州眾議員馬靜儀辦公室，攜手大芝加哥 逾70多個機構、商戶，在剛結束的母親節周末於華埠 廣場一起慶祝亞太裔傳統月，五個小時的活動，吸引超過3000人參與，寫下這項亞太裔月活動的人流新高紀錄。

美亞健康協會行政主任劉紅表示，舉辦亞裔月活動已經有十年歷史，今年更涵蓋了「漢字嘉年華」、「文藝演出」以及「健康服務」，在介紹中華文化同時，也兼顧照顧社區健康。

當天的開幕式由華埠更好團結聯盟主任陳本恩主持，包括中國駐芝加哥總領事館副總領事黃黎明及領事曹潔、伊州 財長方仲華、州眾議員馬靜儀、庫克郡郡長普瑞科溫可、芝加哥11區區長李惠華、25區區長盧漢士、伊州兒童與家庭服務廳亞裔事務主任湯信儀、兩會會長方燕輝、UCA芝加哥會長徐賽嫦、科工專會長楚非、廣州協會會長勞潔梅、華諮處社區事務總監徐婕雯、芝加哥人民藝術團團長劉燁、大西南旅美同鄉會會長包東宇等，均出席祝賀。

馬靜儀表示，很感謝美亞從成立以來，對提升華社健康做出的努力及貢獻。李惠華及盧漢士說，他們以芝加哥華埠成為全美唯一逆勢成長中國城的成就為傲。

黃黎明表示，亞太裔在全力推動社會及社區發展方面，發揮了驅動引擎作用，在歡慶亞太裔傳統月同時舉辦漢字嘉年華，更讓各族裔有機會進一步了解中華文化的魅力，增進對中國的了解。

方仲華、普瑞科溫可說，投資健康非常重要，確保少數族裔社區獲得醫療與健康資源，也是伊州、庫克郡的主要工作之一，他們肯定並感謝美亞積極為民眾健康把關、關注社區福祉。

當天表演節目精彩紛呈，除了最吸睛的漢字嘉年華開幕舞蹈外，還有芝加哥168健身隊、快樂有我健身隊、芝加哥人民藝術團、黃河藝術團、飛天舞集、希林藝術中心、芝加哥中文學校、Dan Dance藝術學院等20多個團體表演歌舞節目。

由北京國際漢語研修院主辦及多個組織承辦和協辦的漢字嘉年華芝加哥巡展，推出以漢字推廣為主題的各類文化活動，包括文化表演、漢字詩歌朗誦、漢字書法及遊戲、拼圖比賽、成語典故等，吸引眾多家長和孩子駐足參與，主辦方表示，在華埠廣場舉辦後，漢字嘉年華將在將移師到美亞健康協會(218 W 26th Street, Chicago, IL 60616)，繼續展示至5月27日。