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鳥類也是恐龍？芝城富地博物館首展始祖鳥化石

特派員黃惠玲／芝加哥報導
富地博物館即日起展出始祖鳥化石。(富地博物館提供 )
富地博物館即日起展出始祖鳥化石。(富地博物館提供 )

芝加哥富地博物館(Field Museum)日前宣布，該館幸運購入的一塊原始化石，將大大增加人類對始祖鳥之類的羽毛恐龍(feathered dinosaurs)認識，這塊珍貴化石即日起在富地博物館展出。富地博物館也是北美唯一個公開展出始祖鳥(Archaeopteryx)化石的大城市。

華裔古生物學家鄒晶梅(Jingmai O'Connor)說，對於研究鳥類的人來說，始祖鳥宛如聖杯(Holy Grail)。擔任富地博物館爬行動物化石館副館長的鄒晶梅提到，這個標本被標為13號，也意味著它是第13個被發現的始祖鳥骨骼化石。

達爾文在1861年發表了「物種起源」(The Origin of Species)，並提出了進化論，兩年後的1863年，在德國發現了全球第一具始祖鳥化石。鄒晶梅表示，始祖鳥非常重要，它的化石證明達爾文是正確的，正是這塊化石向人們證明了該鳥類是恐龍。

兩年前，富地博物館專家團隊購入了這塊仍在石灰岩板上的化石，然後花了1400個小時的艱苦工作，小心翼翼的將化石從岩層剝離，現在，全世界對這種長了翅膀和羽毛的恐龍物種，有了新的認識。

鄒晶梅說，「我們的這副標本比任何標本都保存了更多軟組織，它的骨頭也很精美，它實際上比我們想像的更向恐龍。」這也是富地博物館總裁西格斯(Julian Siggers)將這塊化石稱為「自霸王龍蘇(SUE)以來，最重要的收購」的主要原因。

與之前已知的12件始祖鳥化石一樣，這塊最新的標本也是來自巴伐利亞的索爾恩霍芬石灰岩礦床(Solnhofen limestone)，在博物館收購前，這塊標本已被一名私人收藏家收藏了30多年，「沒有人知道該化石是何時發現的。」

在將化石從石灰岩板取出前，富地博物館的科學家們都不知道能不能成功拿出化石，「就像一場賭博」，而答案揭曉更花了好幾年時間。

鄒晶梅說，這塊化石在2022年8月抵達芝加哥，當時鄒晶梅及她的團隊立即將化石從封箱中取出，直接送到博物館的X光室，當照出化石幾乎百分之百完整時，房間裡的人頓時爆出歡呼聲。接下來，工作人員輪班每周七天進行剝離化石的工作。

這塊芝加哥獲得的始祖鳥跟鴿子差不多大小，鄒晶梅說，希望參觀者不要因為「侏羅紀公園」電影，以為恐龍都很巨大而對始祖鳥失望。

富地博物館華裔科學家鄒晶梅表示，該館即日起展出的始祖鳥化石，證明鳥類是恐龍。(富...
富地博物館華裔科學家鄒晶梅表示，該館即日起展出的始祖鳥化石，證明鳥類是恐龍。(富地博物館提供)

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