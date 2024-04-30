參選杜郡法院書記官 王明俊爭取華裔支持

角逐杜佩琪郡巡迴法院法官的王明俊(左五)，懇請亞裔選民在年底大選投票給他。(主辦方提供)

角逐杜佩琪郡(DuPage County)巡迴法院書記官(Circuit Court Clerk)的王明俊(Jeremy Wang)，日前在芝城 西郊舉辦募款餐會，父母來自台灣的王明俊表示，亞裔 選票對他能否贏得選戰十分關鍵，如順利當選一定會為包括華裔在內的亞裔發聲，爭取司法及相關權益。

在芝城西郊威斯蒙市的D Cuisine餐廳舉行的餐會，吸引近百人出席。王明俊表示，該職位主要負責管理法院所有書記人員，維持法院記錄、確保法院順利運作及提供公眾服務。

王明俊說，杜佩琪郡人口將近百萬，亞裔約佔13%，但亞裔在該郡擔任公職的比率還不到1%，例如杜佩琪郡巡迴法院55位法官，連一位亞裔都沒有，這種情況讓他這次決定出來參選，一方面希望能夠為社區服務，一方面也希望拋磚引玉，鼓勵亞裔踴躍參與社區公共事務、積極投票 並競選公職。

王明俊的父母來自均來自台灣，其母親李承玲曾任芝加哥台美商會會長，熱心服務有口皆碑，父親王以行為退休大學教授。

在美國出生長大的他已經擔任律師15年，他也出任過杜佩琪郡教育委員會主席，高中時就讀一所天主教學校，成績優異的他獲保送進入香檳伊利諾大學(UIUC)就讀，畢業數年後，進入南伊大攻讀法律學位。

王明俊在共和黨內的多個職位服務長達15年，此次提名得到該黨全力支持。王明俊說，由於他長期耕耘基層，此次選舉他已經有了相當的基本票，是否能在11月初大選勝出，關鍵就在1%到2％的選票，而亞裔的投票率多寡以及是否給予他支持，份量舉足輕重，他懇請該郡亞裔選民務必參與投票，並將選票投給他。

受到王明俊的積極參選影響，菲律賓裔執的業律師Hope Mercado在餐會上說，王明俊讓她也決定勇敢站出來競選杜佩琪郡法院法官，兩人並因此共結聯盟，互相打氣。