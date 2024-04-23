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芝搶案氾濫 市長：從根解決 區長：補足警力

特派員黃惠玲／芝加哥報導
29區區長塔利亞費羅希望市長能夠在夏季犯罪高峰前補足警力。(芝警局)
29區區長塔利亞費羅希望市長能夠在夏季犯罪高峰前補足警力。(芝警局)

對於為居民帶來嚴重不安與困擾的治安狀況，芝加哥市29區區長塔利亞費羅(Chris Taliaferro)表示，與兩年相比，芝加哥全市的搶劫案增加了將近三成，他希望市長強森的犯罪改善計畫，能夠著重恢復法律與秩序，並加強整個警局的人力。

曾任芝城警官、現為芝市議會公共安全委員會成員的塔利亞費羅說，「我們的警察至少減少了2000多名，當大家都知道警察不夠時，如何阻止犯罪？我們沒有把重點放在維持治安方面，」他表示，現在的情況是警察退休或辭職後，當局並沒有負責任的補足人力。

隨著芝城氣候轉暖，又將到了犯罪高峰的夏季，強森、芝警局局長史奈林及警局高層人員，日前曾詳細介紹了警察局為保護居民、防止犯罪而採取的措施，包括「布署重點任務、防止犯罪並有效追捕嫌犯」、「繼續使用車牌讀取器及pod攝影等科技技術設備」、「加強社區投入防治犯罪」。

根據數據，芝市一些街區的搶劫案激增了155％，其中包括打砸搶商店、犯罪團夥持續尋找受害者作案、從搶來的車輛跳出攻擊行搶受害人，此外，為了遏止偷車問題惡化，芝警局還與現代、起亞汽車一起舉辦了「車輛安全日」湖哦甕，協助車主更新軟體以減少竊車事件。

塔利亞費羅說，從強森的計畫中，可以看到一些優點，但最根本必要的措施，應該回到增加警力。「我們必須確保今夏有足夠警察在街上巡邏，以震懾罪犯，因此在鼓勵公眾投入防治犯罪之餘，也要關注警務人力的安排。」

強森的改善治安計畫，聚焦於長期目標，即通過為資源不足社區提供及帶來更多機會、投資，從根本上解決犯罪問題，對此，塔利亞費羅說，目前芝市面臨的危機，必須立即解決，「過去5、60年來，我們一直在研究犯罪的根源，但至今沒有看到成功的案例，所以這可以說是一種未經證實的方法」，他表示，「如果你想在不到四年的時間，大幅減少犯罪，從所謂的根本方法著手，幾乎是不可能的。」

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