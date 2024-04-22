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氣候忽冷忽熱 芝加哥櫻花盛開今年無望

特派員黃惠玲/芝加哥報導
芝加哥科工館後的傑克森公園栽種了190棵櫻花樹，今年花未盛開都已掉落。(芝加哥公園管理局臉書)
芝加哥科工館後的傑克森公園栽種了190棵櫻花樹，今年花未盛開都已掉落。(芝加哥公園管理局臉書)

相比於華府、紐約中央公園今年的櫻花盛開，芝加哥公園管理局19日表示，由於天氣變化無常，今年芝市的櫻花樹春天開花無望，這也是栽種在芝加哥傑克森公園(Jackson Park)的190棵櫻花，連續第二年含苞未放就掉落地面。

公園管理局說，4月份的寒冷潮濕天氣，讓傑克森公園的櫻花樹無法開花，官員說，一些花蕾在本月稍早較溫暖的時候開了花，但天氣很快轉涼，隨後又颳起大風，甚至下起了雪，導致花瓣很快就從樹上掉落。

公園管理局說，雖然櫻花今年沒有綻放，但樹木都已經伸出綠葉，「希望大家計畫明年再來觀賞櫻花」。

這個消息，讓許多等著賞櫻的民眾大失所望。

芝加哥植物園(Chicago Botanic Garden)植物收藏館館長戈勒(Jess Goehler)說，櫻花在某一年會不會開花，從來都沒有唯一答案，尤其考慮到氣候變化。「我們的降雨量正在變化，我們的病蟲害也在變化，氣候變遷對土壤也產生了影響」。

櫻花開花後一般可以持續兩周，但也可能在一天內消失。戈勒指出，高溫本身可能不會對這些櫻花樹產生重大影響，因此氣候變暖，反而讓櫻花更適應，然而，櫻花開花最大的風險，在於溫度不穩定，反常的暖冬先催生了櫻花的盛開，但緊接而來的寒冷，卻對櫻花樹造成傷害。

科學家們用櫻花樹來監測全球氣候的暖化趨勢，因為它們是對溫度最敏感的植物之一，包括開花周期、發芽過程都與溫度密切相關。

傑克森公園的櫻花樹在2012年種植，花了好幾年時間才長成，然而這些櫻花樹又經歷了好幾個惡劣天氣的季節。直到2021年，這片櫻花林才迎來第一個櫻花盛開的季節，去年則有成千上萬的愛花人，湧入芝加哥科學工藝博物館後方的公園，觀看粉紅色與白色相間的美麗櫻花。

芝加哥 賞櫻 植物園

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