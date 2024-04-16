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密西根亞裔月系列活動 王雨涵講民謠揭開序幕

【密西根訊】
王雨涵(中)主講「從恆春半島到國際舞臺：阿嬤唱給世界聽」。(主辦方提供)
王雨涵(中)主講「從恆春半島到國際舞臺：阿嬤唱給世界聽」。(主辦方提供)

密西根人文協會(Michigan Taiwanese American Organization)與安娜堡公共圖書館(Ann Arbor District Library)日前在圖書館舉行慶祝亞太裔傳統月的第一場活動。該活動由密西根人文協會特別邀請密大博士生王雨涵主講「從恆春半島到國際舞臺：阿嬤唱給世界聽」，以深入淺出的方式，讓大家更深入了解恆春民謠的人文背景及近年的蓬勃發展。

王雨涵是密西根大學民族音樂學教授林萃青博士(Dr. Joseph Lam)的高材生。當天密大音樂教授葛瑞特(Charles Hiroshi Garrett)也到場參加。王雨涵在演講中探討三個主題：恆春民謠文化中的女性敘事、恆春民謠文化中的多元參與及活化，以及從地方走向世界舞台的恆春民謠正在唱給世界聽。

演講告一段落後，邱美智及王珍琿帶領與會者製作迷你月琴，這些從恆春來的迷你月琴組裝精緻細膩，還有恆春的古城南門做裝飾。

接下來，還將在4月20日下午2時在安娜堡市立圖書館 電影播映「海角七號」，這是2008年由大導演 魏德聖導演的一部愛情喜劇，該片更是台灣電影史上最賣座國產電影，獲當年金馬獎9項提名、6項獎座，及美國、日本、法國及馬來西亞等數座國際影展大獎。

4月27日下午2時，同樣在安娜堡市立圖書館將推出第壓軸活動，即特地從屏東飛來密西根的屏東傳藝師將演出音樂劇場「半島風聲相放伴」。他們將演唱屏東恆春民謠與滿州

民謠。

此音樂劇場以古謠傳唱為主題，以恆春在地的女性月琴傳人作為整齣戲的發展核心，以月琴作為引子，深入理解月琴如何與她們的生活互相交織。藉著阿公阿嬤及年輕世代們質樸純粹的歌聲與曲調、切身的人生經驗、傳遞具台灣人文特色的民謠文化。表演後還有講座「民謠與月琴的相遇」。

27日下午6時在壹加壹酒樓{2905 Washtenaw，Ypsilanti)，將舉行歡迎晚宴，有意參加者可上網查詢：mitaiaa.weebly.com，或與會長楊逸鴻聯絡(517)265-8185。

音樂劇將在27日推出。(主辦方提供)
音樂劇將在27日推出。(主辦方提供)
首場演講活動，吸引許多人到場聆聽。(主辦方提供)
首場演講活動，吸引許多人到場聆聽。(主辦方提供)
魏德聖預祝活動成功。(主辦方提供)
魏德聖預祝活動成功。(主辦方提供)
迷你小月琴。(主辦方提供)
迷你小月琴。(主辦方提供)
參加「海角七號」播映會者，有機會獲得魏德聖簽名海報。(主辦方提供)
參加「海角七號」播映會者，有機會獲得魏德聖簽名海報。(主辦方提供)

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