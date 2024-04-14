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台灣保瑞併購明州藥廠 州長感謝增就業

記者陳曼玲／明尼蘇達州報導
保瑞公司董事長盛保熙(左二)從Upsher-Smith的前任董事長中岡(Taku Nakaoka)手中接過象徵公司股權轉讓的金鑰匙，左三圍明州州長沃茲。(記者陳曼玲／攝影)
保瑞公司董事長盛保熙(左二)從Upsher-Smith的前任董事長中岡(Taku Nakaoka)手中接過象徵公司股權轉讓的金鑰匙，左三圍明州州長沃茲。(記者陳曼玲／攝影)

台灣保瑞藥業公司(Bora Pharmaceuticals)本月初宣布完成併購美國明尼蘇達州的Upsher-Smith製藥公司，日前並在明州楓林市(Maple Grove)的Upsher-Smith總部舉行交接儀式。明州州長沃茲(Tim Walz)表示，感謝保瑞提供就業機會，也期待一起打造明州成為生化製藥全球研發中心。

明州州長沃茲致贈刻有保瑞公司英文名稱Bora字樣的明州車牌給董事長盛保熙。(記者...
明州州長沃茲致贈刻有保瑞公司英文名稱Bora字樣的明州車牌給董事長盛保熙。(記者陳曼玲／攝影)

保瑞公司董事長盛保熙(Bobby Sheng)在儀式上，從Upsher-Smith的前任董事長中岡(Taku Nakaoka)手中接過象徵公司股權轉讓的金鑰匙。沃茲、楓林市市長史提分森(Mark Steffenson)、明州就業經濟部(DEED)主管、駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰等均應邀到場見證。

沃茲肯定Upsher-Smith的貢獻在全球有目共睹，他相信保瑞在明州找到對的合作夥伴，並感謝保瑞提供就業機會。他說，明州擁有Medtronic、3M等大公司，加上良好的基礎設施與生化醫療人才，期許保瑞加入後，進一步合作打造明州成為生化製藥業的全球研發中心。

類延峰感謝明州持續與台灣建立友好關係，也對明州對台灣地震的賑災援助致謝。他並盛讚保瑞公司是台灣醫藥界的台積電。

台灣保瑞公司併購的美國Upsher-Smith製藥公司總部外已經高掛中華民國國旗...
台灣保瑞公司併購的美國Upsher-Smith製藥公司總部外已經高掛中華民國國旗。(記者陳曼玲／攝影)

盛保熙表示，1984年明州與台灣建立姊妹州關係為今日的併購鋪路。由於明州政府的支持與明州有15家排名財星前500大企業的優越環境，保瑞決定買下Upsher-Smith，作為該公司拓展美國與全球市場醫藥製造的切入點。盛保熙會後提到，台灣是他的根，他希望台灣被國際看見，當天該公司外已掛起中華民國國旗。

已有百年歷史的Upsher-Smith公司於1919年成立，除了總部外，也在明州的普利茅斯市(Plymouth)和紐澤西州的麥迪遜市(Madison)設廠。在2017年被日本沢井製藥集團(Sawai Group Holdings)以10億元收購。保瑞今年初與日本沢井製藥同意以2億1000萬元併購。

台灣保瑞藥業成立於2007年，專注於為台灣與國際市場開發、製造和銷售原廠藥、學名藥和非處方醫療保健產品。並提供創新藥物開發和高品質CDMO生產，以及提供外包CDMO和CMO服務，向全球100多個國家供應藥品。

明州州長沃茲在保瑞公司併購Upsher-Smith交接儀式上致詞，右一為繼續留任...
明州州長沃茲在保瑞公司併購Upsher-Smith交接儀式上致詞，右一為繼續留任同樣職位的前Upsher-Smith總裁與營運長(COO)費雪(Rich Fisher)。 (記者陳曼玲／攝影)

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