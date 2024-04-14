台灣保瑞併購明州藥廠 州長感謝增就業
台灣保瑞藥業公司(Bora Pharmaceuticals)本月初宣布完成併購美國明尼蘇達州的Upsher-Smith製藥公司，日前並在明州楓林市(Maple Grove)的Upsher-Smith總部舉行交接儀式。明州州長沃茲(Tim Walz)表示，感謝保瑞提供就業機會，也期待一起打造明州成為生化製藥全球研發中心。
保瑞公司董事長盛保熙(Bobby Sheng)在儀式上，從Upsher-Smith的前任董事長中岡(Taku Nakaoka)手中接過象徵公司股權轉讓的金鑰匙。沃茲、楓林市市長史提分森(Mark Steffenson)、明州就業經濟部(DEED)主管、駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰等均應邀到場見證。
沃茲肯定Upsher-Smith的貢獻在全球有目共睹，他相信保瑞在明州找到對的合作夥伴，並感謝保瑞提供就業機會。他說，明州擁有Medtronic、3M等大公司，加上良好的基礎設施與生化醫療人才，期許保瑞加入後，進一步合作打造明州成為生化製藥業的全球研發中心。
類延峰感謝明州持續與台灣建立友好關係，也對明州對台灣地震的賑災援助致謝。他並盛讚保瑞公司是台灣醫藥界的台積電。
盛保熙表示，1984年明州與台灣建立姊妹州關係為今日的併購鋪路。由於明州政府的支持與明州有15家排名財星前500大企業的優越環境，保瑞決定買下Upsher-Smith，作為該公司拓展美國與全球市場醫藥製造的切入點。盛保熙會後提到，台灣是他的根，他希望台灣被國際看見，當天該公司外已掛起中華民國國旗。
已有百年歷史的Upsher-Smith公司於1919年成立，除了總部外，也在明州的普利茅斯市(Plymouth)和紐澤西州的麥迪遜市(Madison)設廠。在2017年被日本沢井製藥集團(Sawai Group Holdings)以10億元收購。保瑞今年初與日本沢井製藥同意以2億1000萬元併購。
台灣保瑞藥業成立於2007年，專注於為台灣與國際市場開發、製造和銷售原廠藥、學名藥和非處方醫療保健產品。並提供創新藥物開發和高品質CDMO生產，以及提供外包CDMO和CMO服務，向全球100多個國家供應藥品。
上一則
破壞生態 馬州鼓勵捕食藍鯰魚
下一則
FB留言