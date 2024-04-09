魏德聖：分享感動是持續拍片動力

魏德聖(左五)在芝加哥文教服務中心舉辦Big播映會，駐芝台北經文處處長類延峰(左四)等人都到場參與。(駐芝台北經文處提供)

由魏德聖導演的電影「Big」，日前分別在芝加哥 華僑文教服務中心、明尼蘇達大學Coffman戲院播映，魏德聖說，想把感動自己的故事與人分享，且藉由電影帶來影響力，是他克服困難持續拍片的動力。

魏德聖平易近人，謙稱從小沒什麼夢想，從小學、中學到專科都是拿全勤獎的乖學生。在遠東工專念的是並不喜歡的電機系，當兵時有個朋友學電影，他覺得自己也可以試試，然後就到一家小傳播公司當助理，在工作中自學拍片直到現在。

魏德聖表示，過去十年間，儘管有拍過膾炙人口的「海角七號」，但一直把資金投入又投入拍攝新的作品，導致幾乎每個月都入不敷出，父母看他時常為資金頭痛，為他祈禱之餘也心疼勸他不要再拍片，但他每個月總是奇蹟似的度過難關。

身為基督徒的魏德聖說，拍電影的生涯遇過各種艱難困苦，而信仰是他最大的支撐力量，他表示，自己也曾經歷一長段遠離信仰的心路歷程。後來去野戰部隊當兵，各種訓練及壓力讓他身心俱疲，只有在教會才找到家的安定感覺。2019年籌備台灣歷史電影「台灣三部曲」時，遭遇資金短缺、疫情等重大挫折，將他對信仰若即若離，拉到穩定信仰軌道的關鍵。

明州 觀眾看到片中童星的真情演出，以為這些童星是真的病童。魏德勝說，其實Big的演員都是健康小孩，有一半是演員，另一半從未拍過戲。

他希望透過電影，表達病童能看待自己是勇士 來戰勝病魔，即便最後不敵仍贏得尊重。他藉由片中聖誕節慶祝，表達出生與重生的意涵。他想在片中表達彼此友愛關懷完全可以跨越個人信仰的理念。

明州的美國觀眾Barbara說，片中癌症病房裡的社群連結很動人，加上用動畫表達與病魔戰鬥的慘烈情緒，在感傷中卻帶來盼望的愉悅。台美人第二代莊珍玲說，父母捨不得孩子的情感最叫她動容。明大博士生薛富駿說，Big營造生命的主題雖感傷但不沉悶，加上魏導說故事的角度與情節的鋪陳使他感動卻不覺得悲慘。

來自中國的陳盈說電影很真實，提醒她要珍惜每一天的生命，因為活著就是神蹟。