松年中心春慶生 7位90以上壽星出席

94歲的呂學文(前左一)、何賜蝶(前左三)為當天最年長的壽星。(特派員黃惠玲／攝影)

華人 諮詢服務處松年中心日前在華埠 名軒餐廳舉辦2024年春季慶生午餐會，包括七位年高90歲及以上的120位當季壽星，接受與會者的祝賀。

華諮處執行總監潘直理(Jered G. Pruitt)、老人服務部主任布萊恩(Mattie Bryant)，美中餐飲協會會長鄭時坦、88超市經理陳志心(Katelyn Chen)等多位嘉賓，都出席了這場歡樂活動。

午餐會由松年中心主任徐婕雯主持，潘直理首先向壽星耆老們送上生日祝福，他表示非常開心看到大家。布萊恩、鄭時坦、陳志心也紛紛向長輩們送上祝福。

徐婕雯說，松年中心成立已經31年，會員從一開始的17人成長到現在有684人，松年中心已踏入第31周年，從早年的17位會員到如今的684位會員，新的一年中心將繼續推出每月出遊，還計畫帶耆老們去88超市採購，陳志心當場允諾提供松年中心會員購物10％優惠。

松年中心合唱組在活動中獻唱「生日快樂」、「松年會歌」。首度應邀演出的「何氏樂隊」，也演奏了多首粵曲，迴響熱烈。

當天80歲及以上的壽星也有18人，年齡最長的壽星為94歲呂學文、何賜蝶，兩人行動自如、胃口極佳，完全看不出高齡。