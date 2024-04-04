全美最佳10公校 芝城、費城6校上榜占比高

紐約郊區的斯卡斯戴爾鎮公校，名列全美最佳榜首。(斯卡斯戴爾公校臉書)

注重教育的華人，對於為年幼子女選擇好學區 十分熱中，只要經濟能力許可，無不積極在好學區買房甚至租房，讓孩子從小可以在最佳環境的學校就讀，根據Niche新發布的一份全美幼稚園到12年級最佳公立學校 排行榜顯示，紐約市北郊的斯卡斯戴爾(Scarsdale)高居榜首；芝加哥有五學區入榜，為全美最佳前20名學區中，比率最高的地區。

Niche是根據教育部、美國人口普查、國家教育統計中心等機構的公開數據，以及「數百萬人的評論」來進行評估。每個月都有數百萬個學生和家庭，使用Niche評分，來尋找合適的學校或社區。

奪冠的斯卡斯戴爾，人口約有1萬8000人，其中白人占比最高71.2%，亞裔次之15.7%，其中包括許多華人家庭。這個小鎮在公立學校和家庭友好度方面都拿到A+的評級，但此區房價 也相對的高，根據房產網站RedFin數據，該鎮今年2月份的房價中位為161萬元。

排名第二的是位於德州奧斯汀郊外的西湖山(West Lake Hills)， Niche指出，西湖山人口只有3360名，當地「為居民提供鄉村氛圍，大多數居民擁有自己的房屋」，雖然西湖山在多樣性和生活成本方面僅獲C+評級，但西湖山在公立學校、家庭友善度、就業以及健康與健身方面，拿到最佳的A+評級，該區房價中位為142萬5000元。Niche也提到，奧斯汀郊區也是德州最適合退休的地方。

奧斯汀郊區的羅琳伍德(Rollingwood)排名第三，該鎮的人口只有1514人，小鎮的公立學校、家庭友好的評分都拿到最高的A+。此區房價中位高達170多萬。

芝加哥北郊的長丘(Long Grove)、林肯峽爾(Lincolnshire)，拿下這項「2024年全美最佳公立學校」排行榜的第四、第五名。

長丘的公立學校、住房、家庭友好三項評級均為A+，該區房價中位為72萬1100元；林肯峽爾市的公校、家庭友好都獲得A+評級，房價中位59萬8000元，在入榜前五名城市中價格最低。

其他六到十名的城市，依序為新州蒙矛斯郡(Monmouth County)的羅斯福鎮(Roosevelt)、費城郊區的德凡(Devon)、費城郊區的伯溫恩(Berwyn)、費城郊區的切司特布魯克(Chesterbrook)、芝加哥郊區的水牛丘(Buffalo Grove)。

深受許多華人歡迎的芝加哥郊區學區音斯戴爾(Hinsdale)、克萊登丘(Clarendon Hills)，排在全美最佳公校學區的第15名、第19名。