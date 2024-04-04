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密西根人文協會 4月推出恆春音樂系列活動

密西根州訊
「半島風聲，相放伴」傳藝師。(主辦方提供)
「半島風聲，相放伴」傳藝師。(主辦方提供)

密西根人文協會(Michigan Taiwanese American Organization)與安娜堡公共圖書館(Ann Arbor District Library)，將在本月份推出恆春音樂「半島風聲，相放伴」系列活動，歡慶即將來臨的5月亞太裔傳統月(Asian American and Pacific Islander Heritage Month)、台灣傳統周，以及密西根人文協會22周年與安娜堡建市200年紀念。

位於台灣南部的恆春半島，不只有陽光和沙灘，還有動人心弦的民間歌謠。因過去的人多不識字，常常將日常所遇到的人事物透過歌唱來表達。然而時代變遷，民謠唱詞轉為文字化的書寫創作，內容多元豐富。

「半島風聲」的第一場活動為4月7日下午2時在安娜堡圖書館的演講，將由王雨涵主講「從恆春半島到國際舞臺： 阿嬤唱給世界聽」。王雨涵是密西根大學博士班學生，師從民族音樂學大師林萃青(Joseph Lam)教授。她將從社會學、史學、音樂學、民俗學、人類學、美學、聲學、心理學等跨領域視角，探索恆春民謠文化中的女性敘事、恆春民謠文化中的多元參與及活化，以及從地方走向世界舞台：恆春民謠正在唱給世界聽。

第二場活動將在4月20日下午2時，在安娜堡市立圖書館播放由魏德聖導演的電影「海角七號」，本片是台灣電影史上最賣座國產電影，當年獲獎無數。

第三場壓軸活動是屏東民謠藝師團帶來的音樂劇場「半島風聲，相放伴」，日期為4月27日下午2時，在安娜堡圖書館大廳演出，將以「唱民謠的女人」為主題，將恆春在地的女性月琴傳人作為整齣戲的發展核心，以月琴作為引子，深入理解月琴如何與她們的生活互相交織。藉著阿公阿嬤及年輕世代們質樸純粹的歌聲與曲調、切身的人生經驗、傳遞具台灣人文特色的民謠文化。

迷你版的DIY原木月琴也會在活動中展出。(主辦方提供)
迷你版的DIY原木月琴也會在活動中展出。(主辦方提供)

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