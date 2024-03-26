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2024芝加哥圍棋公開賽 5月25、26日舉行

【芝加哥訊】
芝加哥圍棋公開賽5月25日、26日舉行。(主辦方提供)
芝加哥圍棋公開賽5月25日、26日舉行。(主辦方提供)

2024芝加哥圍棋公開賽將於5月25日、26日，在芝城北邊的艾文斯頓市(Evanston)舉行。本次比賽由艾文斯頓圍棋俱樂部與奕數教育(Go and Math Academy)共同主辦，擁有九段功力的韓國世界冠軍金志錫將出席擔任嘉賓，並推出專場講座、棋評以及與觀眾互動。

金志錫為韓國職業圍棋棋士，曾獲2014年三星杯世界冠軍。去年7月，金志錫曾應邀出席了在俄亥俄州克利夫蘭市舉辦的美國圍棋大會，非常受到圍棋愛好者的歡迎。

今年的公開賽、主賽、青少年賽，其中公開賽需具備五段以上功力，主賽採用分組讓子賽規則，讓初級愛好者到高手都有機會體驗小組冠軍的樂趣。青少年賽主要面向K-12的學生初學者，主要提供感受圍棋樂趣與文化機會。

比賽將在Holiday Inn酒店舉行，賽事採用McMahon對陣編排和Fischer(加秒制)的計時規則，為參賽者提供更均衡、更有趣的比賽體驗。青少年初學者圍棋賽則用圍棋數學教育中自然規則，讓圍棋與數學教育融為一體。

比賽相關信息，可直接上網查詢，網址：https://baduk.club/calendar/1700516546714x159304702740398080

芝加哥圍棋公開賽5月25日、26日舉行。(主辦方提供)
芝加哥圍棋公開賽5月25日、26日舉行。(主辦方提供)

俄亥俄州 芝城 三星

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