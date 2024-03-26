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伊州選民挺學生免費餐 反無證客白卡

特派員黃惠玲／芝加哥報導
為幼稚園到高中生提供免費早、午餐，名列伊州選民最支持的經費撥款計畫。(pexels)
為幼稚園到高中生提供免費早、午餐，名列伊州選民最支持的經費撥款計畫。(pexels)

大選年每一州的民生議題、經費撥款，無疑是攸關是否獲得選民支持的關鍵，根據全國民主黨民調機構諾明頓-沛堤斯(Normington Petts)新出爐的調查指出，選民強烈支持度最高的議案，為向所有公立學校學生提供免費早餐、午餐；而選民最強烈反對的項目，則是向沒有合法居留身分的長者，提供醫療白卡(Medicare)，高達四成選民「強烈反對」。

這項民調在2月份進行，共有700位伊州選民接受訪查，該調查旨在顯示所列出的五項議案中，哪些獲得強烈支持，哪些反對聲浪最大。

大多數受訪者表示「強烈支持」的項目，為向無論學生家庭收入多寡的公立學校幼稚園到高中學生，提供免費早餐、午餐，這項措施花費每年約需2億元，64％選民總體上表示支持，39％選民強烈支持，反對比率為32％，強烈反對有17％。

在民調所列出的多個議題中，估計花費1.5億元的「向企業提供撥款，以便在暑期提供年輕人打工機會，藉此幫助減少暴力，並為服務不足社區提供就業培訓」的項目，整體獲得75%的選民支持，31％強烈支持，反對比率為19％。

約需2億經費以將政府資助的家務助理時薪，從目前的20元提高到22元的議案，獲得68％的支持率，其中35％強烈支持，25％反對。

為年收入低於7萬5000元家庭(單親則為5萬元)的每個孩子提供300元的稅收抵免，總預算約3億元，則有58％的選民表態支持，35％反對。

選民反對率最高的議題，為「擴大為無證老年人提供醫療保險」的計畫，這個項目將花費州府每年至少3億元資金，反對率達58％，強烈反對40％，支持選民僅有33％，不過支持者表示，他們並不清楚究竟該項福利究竟要花多少錢。

受訪選民也列出上述五個項目的優先排行榜，結果依序為「為學生提供免費餐食」(34%列最優先)、其次為「提供青少年暑期工讀補助金」(20%)，墊底的則是為無證耆老提供醫療保險(6%)。

報告提到，為所有學生提供免費早、午餐的計畫，在全州各地、各年齡層、各黨派都獲得了多數支持。

至於受訪選民列出的家庭目前面臨的最重要問題，排在第一位的是「生活成本」(49％)，「犯罪問題」占(8%)，移民問題占5％。

該份民調還發現，高達60％的伊州人表示「該州正走在錯誤道路」，而主張該州朝正確方向發展的只有27％。

民調 醫療保險 伊州

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