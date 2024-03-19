瑞柏高中師生訪芝加哥僑教中心 收穫滿滿
芝加哥華僑文教服務中心日前舉辦了一場台灣文化導覽及推廣活動，任教於芝西郊瑞柏中區高中(Naperville Central High School)的華語文教師郭衛，帶領該校54位學生到中心參訪，在該中心文化志工錢懷德的風趣生動解說下，讓與會師生收穫滿滿。
僑教中心主任蔡季穎及副主任陳怡珍都出席了這場活動。蔡季穎首先致詞歡迎瑞柏中區高中師生到訪，並感謝錢懷德用心規劃文化導覽內容，他期許學生們能藉由這次導覽，對台灣地理環境、多元文化有更多認識，他也不忘鼓勵大家多學習華語文。
蔡季穎特別提到，每年暑假中華民國僑務委員會都有推出海外青年英語服務營或語文研習班等，大家在前往臺灣觀光旅遊，也有機會實地體驗臺灣美食及風土人文。
當天導覽首先播放「美麗臺灣」(Taiwan from Above)及Taiwan Plus簡介，透過影片以高空俯瞰角度欣賞美麗的土地，讓學生們對台灣豐富的地景樣貌、自然與人文有更深刻的印象。接著由錢懷德介紹臺灣基本國情、節慶文化，並敲鑼打鼓指導學生演練舞龍舞獅的基本技巧與步伐，及實際操作電音三太子及布袋戲偶，體驗傳統民俗婚禮，在他幽默地帶領下，讓學生們學習興致高昂，反應熱烈。
活動結束前，芝加哥文教中心並贈送每位學員一份精美禮品及珍珠奶茶等臺式餐點，同時提供主流學校文化教具及教材，師生們滿載而歸。
上一則
FB留言