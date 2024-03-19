瑞柏高中師生訪芝加哥僑教中心 收穫滿滿

瑞柏中區高中師生參訪芝加哥華僑文教服務中心。(芝文教中心提供)

芝加哥 華僑文教服務中心日前舉辦了一場台灣文化導覽及推廣活動，任教於芝西郊瑞柏中區高中(Naperville Central High School)的華語文教師郭衛，帶領該校54位學生到中心參訪，在該中心文化志工錢懷德的風趣生動解說下，讓與會師生收穫滿滿。

僑教中心主任蔡季穎及副主任陳怡珍都出席了這場活動。蔡季穎首先致詞歡迎瑞柏中區高中師生到訪，並感謝錢懷德用心規劃文化導覽內容，他期許學生們能藉由這次導覽，對台灣地理環境、多元文化有更多認識，他也不忘鼓勵大家多學習華語文。

蔡季穎特別提到，每年暑假中華民國 僑務委員會都有推出海外青年英語服務營或語文研習班等，大家在前往臺灣觀光 旅遊，也有機會實地體驗臺灣美食及風土人文。

當天導覽首先播放「美麗臺灣」(Taiwan from Above)及Taiwan Plus簡介，透過影片以高空俯瞰角度欣賞美麗的土地，讓學生們對台灣豐富的地景樣貌、自然與人文有更深刻的印象。接著由錢懷德介紹臺灣基本國情、節慶文化，並敲鑼打鼓指導學生演練舞龍舞獅的基本技巧與步伐，及實際操作電音三太子及布袋戲偶，體驗傳統民俗婚禮，在他幽默地帶領下，讓學生們學習興致高昂，反應熱烈。