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缺運動、少篩查 華人腸癌病例增

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
藍十字保險專言史洛斯(右二)、美亞健康協會主任劉紅(左二)呼籲華人注意飲食，且不要忽視篩查腸癌。(特派員黃惠玲╱攝影)
藍十字保險專言史洛斯(右二)、美亞健康協會主任劉紅(左二)呼籲華人注意飲食，且不要忽視篩查腸癌。(特派員黃惠玲╱攝影)

缺乏運動、沒有定期健檢習慣，加上到美國後飲食逐漸西化等原因，使得華人罹患大腸癌的病例有增加趨勢，美中亞裔健康協會以及藍十字保險公司(BlueCross BlueShield)特別合作推出「早期發現、早期治療」腸癌防範宣導，提醒華社居民定期篩查直腸癌，並多吃蔬果少吃紅肉。

藍十字保險教育宣導專員史洛斯(Kevin Sloss)日前帶著團隊到美亞中心，免費發放腸癌篩檢盒及蔬菜水果。他表示，大腸癌是美國成年人常見的致命癌症，而腸癌與腸息肉密切相關，絕大多數癌症由息肉惡化所致，腸炎則是產生腸息肉的一個原因。他說，研究發現，如果定時做大腸鏡篩檢，及早治療，大腸癌患者的五年存活率可達90%。

史洛斯說，多吃蔬菜水果，保持排便順利，是保健腸道的第一步。他也建議，年過50歲的人，最好每兩、三年就做一次大腸鏡檢查。

美中亞裔健康協會主任劉紅表示，雖然華人移民大都還保持在母國的生活、飲食習慣，但也免不了受到西方飲食的影響，其中牛肉、加工肉、漢堡等是西方人經常吃的食物，而這些飲食長期服用，往往會增加罹患直腸癌的風險。

生活習慣也是造成腸癌的誘因之一，劉紅說，尤其現代人往往花很多時間在電腦、手機前，久坐且缺乏運動導致便秘問題，最終出現腸道病變。

美國癌症研究協會指出，21-25%的大腸癌可以透過運動與體重控制來預防；而透過定期大腸癌篩檢，早期癌的治癒率和5年存活率都可超過8成5，大腸癌可說是最可預防的癌症類型之一。

醫療專家針對大腸癌提出「兩多一少」的建議，即「多運動」：肥胖的人罹患大腸癌的風險，比一般人高出一至兩倍，而21-25％的大腸癌可歸因於身體活動不足；「多蔬果」：每日建議食用三份蔬菜與兩份水果，蔬菜一份大約是煮熟後半個飯碗的量；水果一份相當於一個拳頭大小；「少紅肉」：因每天攝取超過50克的加工肉品或100克的紅肉(豬、羊、牛)，會增加17% 罹患大腸癌的風險。

癌症 亞裔 保險

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