芝希林協會 3月下旬推出2場免費入籍講座
希林協會將在3月17日至3月18日以及3月24日到25日，舉行各為期兩天的公民教育講座及模擬入籍面試的「通往公民之路」免費工作坊，即日起接受報名。這兩期上課時間均為上午8時至11時，上課地點為華埠南永活街2354號希林中心。
工作坊第一個部分是公民教育講座，重點講解有關美國公民的權利和義務等知識；第二個部分是模擬入籍面試，以便能為面試做好最充分的準備。其內容包括英語口語考試、閱讀和寫作考試，以及公民考試等。專業講師分別是有多年相關經驗的William Tom及Robert Moy。
報名請致電(630)863-0623找Huanling Su(廣東話及普通話)，或(312)326-1453找Pearl Zhao(普通話及英語)。
此外，希林聖安東尼社區中心位預計在今年6月1日開幕啟用，地址在橋港區華萊士街夾28小街，為希林協會轄下新的一座多功能中心。希林協會成立於1989年，是一家非營利
501(c)(3) 組織，致力於為大芝加哥地區和郊區提供全面的社會服務，滿足服務不足的家庭的需求。
希林協會在為老年人提供友善的日託中心、經過認證的家庭服務護理人員、兒童創新計畫以及為所有人提供跨文化社區活動和其他活動方面，擁有20多年經驗。
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