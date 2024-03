麥當勞將動漫粉絲最愛的WcDonald's虛構餐廳帶入真實人生

多年來,熱衷於動漫 的粉絲們令靈感來自麥當勞 的 “WcDonald‘s”餐廳成為動漫電影及節目中最令人難忘的一部分。如今WcDonald's將與動漫界最富盛名的巨星們聯手向前邁出一步,從虛構走向現實人生。自2月26日起,我們將在全球30個市場以粉絲的願景和想象力為基礎,在餐廳和其他地點推出包括全新醬料、以漫畫為靈感的包裝、短篇劇集,和更多內容的WcDonald's宇宙。

麥當勞美國公司首席市場營銷和顧客體驗長官Tariq Hassan表示:“動漫占據當今文化大幅版面,我們非常高興粉絲多年來不斷邀請麥當勞加入這場對話當中,”“WcDonald's宇宙反映出粉絲們匠心獨具的創作。我們破天荒讓它以原汁原味的方式在餐廳中現身真實生活,不僅榮耀粉絲的願景,更肯定他們的創意。”

一款後勁十足的醬料-粉絲可以通過全新限時供應的鮮辣WcDonald's醬讓味蕾融入動漫。由生薑、大蒜、醬油加上些許來自辣椒碎片的辣味組合而成,獨具一格的這款醬料讓您每一口都是能量爆發的好滋味。就好比您最喜愛的動漫英雄那種勇者無畏,劇力萬鈞的精神,這款醬料搭配10片“WcNuggets"(粉絲最愛的黃金炸雞塊)或作為您必點的菜單選項配菜,都是完美組合。

由Acky Bright設計,靈感來自漫畫的包裝-麥當勞與動漫偶像藝術家/畫家Acky Bright 攜手合作,設計出量身打造的WcDonald's包裝,讓您的每一餐都帶領您更深入走進WcDonald's的世界。粉絲可在固定時段內,獲得靈感來自漫畫,以WcDonald's員工為主要角色,由Acky 親手繪製的包裝。

粉絲也可掃描包裝上的二維碼,就可觀賞每週推出,由包括WcDonald's 的常客Hashirune,、員工搞笑王 Mr. Bev、 WcDonald's自己的機甲 WcDizer 3000、和其他許多角色組成的完整陣容領銜主演的數碼漫畫。Acky Bright表示:“我很享受與麥當勞攜手合作的時光,我們一起為真心喜愛麥當勞的動漫粉絲將WcDonald's變成現實。”“從多元員工角色的細節到動漫故事情節,我很高興能夠通過我的畫作,賦予劇力萬鈞,活力洋溢的WcDonald's世界新的生命,並把它帶給全球各地民眾。”

麥當勞還與大名鼎鼎的動漫製作公司studio pierrot 進行合作,製作第一部麥當勞官方動漫。四部短篇劇集將會把粉絲們帶入WcDonald's這個滋味無窮的世界,在這裏每週將會有一個WcDonald's醬料及WcNuggets的故事展現在粉絲們面前。從2月26日起至3月18日,每週一在WcDonalds.com 或通過掃描WcDonald's包裝上的二維碼,與全新動漫同步推出新版短劇。短劇的內容在榮耀動漫的四大次主題 -動作、羅曼史、機甲、和科幻。

● The Race to WcDonald's(2月26日推出):這是一場絕對經得起時間考驗,耐力與速度的較勁。我們的兩位英雄將開啟奔向WcDonald's的競速比賽。

● Love from Across the Booth (3月4日推出):我們的兩位主角發現WcDonald's 醬料和WcNuggets是唯一的完美搭檔。

● WcNuggets Space Frontier 3000(3月11日推出):一群WcDonald‘s飛行員必須保護最後一片WcNugget,免於遭受凶險勢力的傷害。

● The Wisdom of the Sauce(3月18日推出):三位女性來到偏鄉曠野,目的在神出鬼沒的醬料徹底消失之前,揭開它的神秘面紗。

在WcDonald's享受沉浸式餐飲體驗-麥當勞借助來自isekai(異世界)動漫次主題的靈感,在3月9-10日將粉絲送到第一個IRL WcDonald‘s。這場WcDonald‘s沉浸式餐飲體驗將在加州 洛杉磯以多感官餐飲體驗的方式展開 – 是一場打破主題限制,結合娛樂與美食的盛會。賓客將在享用WcDonald’s定食的同時,通過360度投影地圖和靈感來自WcDonald’s 4部短劇的沉浸式桌面投影,進入WcDonald‘s宇宙。粉絲可自2月28日起在OpenTable應用或網站上搜索"WcDonald's Immersive Dining Experience",於OpenTable專屬訂位,

動漫粉絲藝術的慶典-如果沒有粉絲的創意,就不會有今天的WcDonald‘s。所以我們肯定3位初出茅廬,創作以WcDonald‘s為主題之藝術作品的動漫藝術家,除了提供獎助金讓他們完成下一個創作計劃,同時在他們當地的麥當勞舉辦慶祝會。此外,這3位藝術家還可得到頂尖動漫藝術家/畫家Acky Brght一對一的指導。

請即日做好準備,踏上滿載動漫的冒險旅程,這個旅程的第一站就是“歡迎光臨麥當勞,今天想吃點什麼?”