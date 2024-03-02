伊州10大指定文化區 芝華埠入列

陳本恩(右三)感謝支持及協助，使華埠入選為伊州指定文化區。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠 更好團結聯盟2月29日宣布，華埠入選為伊州 十個指定文化區(State-Designated Cultural District)，將有資格獲得更多的州府經費，提升歷史文化保存，並增加經濟發展機會，這也意味著，華埠將有資格爭取伊州針對十個文化區的撥款，預計第一年可申請總額達300萬元。

華埠更好團結聯盟主任陳本恩以及伊州商務、經濟機會廳亞太裔商務發展部門經理圖姆洛斯(Edwin D. Tumlos)聯合宣布了這項好消息，圖姆洛斯說，伊州州長普立茲克在發布十個入選為指定文化區名單時說，這些社區、城鎮及地理區域，具有獨特的共同歷史及文化特徵，文化區的指定，旨在促進伊州文化中心的茁壯，保存這些區域的歷史，同時鼓勵它們未來幾年蓬勃發展。

陳本恩說，入選伊州指定文化區效期為十年，華埠指定文化區的範圍南至31街、北到17街，東至克拉克街，西到瓦勒斯街(Wallace St.)，不過，她表示，儘管有地理上的界線，但整個華埠都會囊括在文化區的規畫內。

陳本恩說，申請成為文化區籌備多時，非常感謝社區各個組織的全力協助，包括芝城 華商會、希林協會、培德中心、州眾議員馬靜儀辦公室、芝市11區區長李惠華辦公室、華埠博物館基金會、華人諮詢服務處、Project Vision，此外，她還特別感謝美亞健康協會對該計畫案的支持。

在擁有申請文化區經費資格後，陳本恩表示，今年下半年將提出第一步的華埠改善方案，初步可能包括對老店維持營運的支持，以及老舊街道、店面的美化等，詳細構架將由參與組織一起籌劃討論。

圖姆洛斯說，指定文化區的推出，將由州府提供經費，使這些文化區在實踐傳承同時，也能獲得更好的經濟發展機會，他表示，華埠是伊州不可缺少的重要文化之一，華埠與其他各具特色的社區入選指定文化區「實至名歸」。