限制族裔多樣性 威州眾議會通過 待州參議會過關

威州眾議會日前通過憲法修正案，限制多樣性、公平性。(威州議會共和黨臉書)

一項由共和黨 人支持的憲法修正案，日前在威斯康辛州眾議會以62:35票通過，該修正案試圖限制威州的多樣性、公平性和包容性。該法案將禁止州府、地方政府，包括威斯康辛大學和地方學區，基於種族、性別、膚色、族裔或民族血統來歧視 或優待任何人。該法案要求招聘時，必須以「擇優、公平和平等」作為決定基礎。

不過，這項通過州眾議會的法律要落實，還有長路要走，因為該法必須在今年得到州參議會的支持，然後在下一屆議會上通過所有議員投票，如過關後，還要在全州範圍內進行投票，獲得大多數選民同意後，才能納入威州的憲法。

威州共和黨人一直在提出更多的憲法修正案，因為修正案不需要民主黨 籍州長艾佛斯(Tony Evers)簽署，艾佛斯為威州史上否決最多議會通過法案的州長，他的頻頻履行否決權，也阻礙了身為議會多數黨的共和黨人積極推動的議程。

州眾議會通過的提案，將禁止州府、地方政府，包括威斯康辛大學和地方學區，基於種族、性別、膚色、族裔或民族血統來歧視或優待任何人。該法案要求招聘時，必須以「擇優、公平和平等」作為決定基礎。

支持該項憲法修正案的保守派人士稱，基於種族、性別、膚色等來判定工作聘用、錄取上學等標準，具有歧視性，且助長了左翼意識形態。民主黨人則反駁，這些計畫對於確保機構、政府滿足日益多樣化的人口需求，是必要的措施。

主導該法案的共和黨籍議員墨菲(David Murphy)說，該修正案「恢復」了招聘的擇優、公平性。民主黨籍議員奧爾蒂-弗萊茲(Sylvia Ortiz-Velez)嘲笑該提案是「製造分裂」。

威州的修正案是仿照密西根州於2006年通過，並得到美國最高法院資持的一項憲法修正案制訂。該修正案的目的不與聯邦法律抵觸，即該法不會禁止為了維持聯邦計畫資格而必須採取的任何行動。