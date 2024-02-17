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芝城華人互聯協會 歡喜慶新年

【芝加哥訊】
華人互聯協會慶新年。(主辦方提供)
華人互聯協會慶新年。(主辦方提供)

芝城非營利組織華人互聯協會(Chinese Crisis Responder )，日前在郵編60632區域內的社區中心，舉辦了首屆慶祝中國農曆新年聯誼活動。180多位民眾、支持者出席了活動，氣氛熱烈。

華人互聯協會今年1月才剛成立，是由住在郵遞區號60632的居民於去年10月，發起反對政府未經街坊聽證會同意就要在38街夾加州大道搭建收容尋求庇護移民帳篷營的做法，該地點後因存在嚴重環境污染問題而由州長宣布取消，事件過後，社區居民決定組成協會，宗旨主要是以華人為主的重要事件，並繼續落實當地居民訴求解決區域環境污染以及食用水污染問題。

同時，華人互助聯會更發揮團結互助精神，幫助同胞，特別是向意外遭不幸的華人伸出援手。華人互助聯會也將逐步完善內部監管制度，更好的服務社區。

華人互聯協會主席鄭金光首先致詞恭祝大家新年快樂、龍年吉祥，他表示，互聯協這次慶祝新年聯誼活動旨在團結社區，與當地社區民眾保持密切聯繫和友好關係，了解社區居民需求，提升社區居民生活品質，讓大家安居樂業。他也代表協會衷心感謝贊助這次活動個人或團體。

當天聯誼活動的贊助機構、個人，包括美亞健康協會(MAHA)行政主任劉紅、華社Amy Moy等。新年活動中安排了精武醒獅團的醒獅助興，還有歌舞表演。

Brighton Park Community Center免費提供了當天的活動場地，芝加哥前12區區長、現任庫克郡評估委員會委員卡蒂納斯(George Cardenas)也到場同賀。

華人互聯協會慶新年。(主辦方提供)
華人互聯協會慶新年。(主辦方提供)

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