明州台灣同鄉會迎龍年 歌舞慶新春 熱鬧滾滾

明大台灣同學會學生穿著自己設計圖案的T-shirt。(記者陳曼玲／攝影)

明州 台灣同鄉會日前在明尼蘇達大學聖保羅學生活動中心舉辦龍年農曆新年活動，台上台下熱鬧滾滾，從一開場中文學校小朋友可愛的舞龍表演，到結束前的帶動舞，全無冷場，讓250多位華洋人士體驗到台灣濃濃的人情味與過年氣氛。

台上表演的節目有小提琴、大鼓、和兒童鋼琴演奏；加上孩童熱舞、成人拉丁舞、與復古懷舊舞蹈組曲，舞者都是同鄉們平日努力練習，展現出活力十足的成果，婀娜多姿的舞步叫讓觀眾看得入迷。

最近獲得明州拉丁舞比賽(Snow ball dance sport competition)優勝的其中幾名同鄉，在活動中精彩演出。(記者陳曼玲／攝影)

台下由台灣線上圖書館 統籌九個攤位擺設，包括新年賀卡與吉祥結製作、童玩扯鈴毽子、明州雙城中文學校的氣球 義賣、慈濟的年糕義賣與圖書借閱等。

另外，明州最近成立的華語文中心為了廣招民眾學中文，現場擺設抽獎、童玩、猜燈謎等攤位活動。華語文中心由台灣政府贊助，在明州開班以來，老師用心準備教材，並結合當地僑團活動，不僅讓學生體驗台灣文化，還能增進學習動力。校長方沛文說，為了讓學生上台表演說吉祥話，事先就把這些內容編入課本教材。

深受大人小孩喜歡的吉祥結製作。(記者陳曼玲／攝影)

晚餐時觀眾一邊觀賞表演，一邊享受台式佳餚，無論咖哩炒米粉、豆豉四季豆，還是魚香雞肉茄子豆腐、回鍋肉、沙茶炒牛肉、羅漢素菜和椰奶西米露，都讓與會者大飽口福。

晚會中會長鄭光生報告與頒發獎學金給優秀學生；王宗明主持線上猜燈謎：讓觀眾用手機掃描QR碼連線上網猜台灣地名等題目；最後蔡孟儒邀請在場所有小朋友們上台跳熱舞結束晚會。

芝加哥文教中心副主任陳怡珍上台祝賀時說，她很高興看到明州台灣僑社共襄盛舉辦活動，感受到如家人般的感情交流。