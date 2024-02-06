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密西根舞獅隊 底城美術館快閃大成功

【密西根州訊】
密西根舞獅隊演出成功。(密西根舞獅隊提供)
密西根舞獅隊演出成功。(密西根舞獅隊提供)

為慶祝底特律藝術電影院(Detroit Film Theatre, DFT)成立50年及底特律美術館(Detroit Institute of Arts，DIA)慶賀農曆年，密西根舞獅隊日前受邀在底特律美術館推出兩場精彩表演，吸引了超過600人次觀眾參與。

底特律美術館去年曾被「今日美國」(USA Today)的讀者票選為美國第一的藝術博物館，為了這次的演出，DIA和密西根舞獅隊精心設計了舞獅巡遊動線和快閃表演，將傳統舞獅文化的精髓介紹給更多觀眾。

為了帶給電影院和美術館觀眾快閃的驚喜，舞獅表演的眾多道具，兩頭舞獅、三個大鼓、鑼、鈸、大頭娃娃、酒瓶、對聯等，一早便由志工家長們運進美術館，並巧妙地藉由館內迂迴的上下通道，運送到預定的位置，然後藏在藝術電影院的角落由屏風擋起來。隊員們在演出前則在活動密室內，直到演出才現身。

DIA的活動總監Lawrence Baranski當天介紹了藝術電影院慶50年的系列活動，他幽默表示，除了令底特律人驕傲的美式足球隊底特律雄獅，底特律還有另外一對威猛的獅子，正當觀眾疑惑時，雙人鼓表演的翁美津和林子凡驚喜現身，隨後兩頭紅身金紋的獅子，出奇不意地從觀眾席後方走道進場與觀眾熱烈互動；觀眾驚喜地起身拿DIA發送的「生菜卡」「餵」給舞獅，舞獅眨眼，氣氛熱烈。

在藝術電影院的表演結束後，道具悄悄運往下一個表演地點The Great Hall，在觀眾驚喜歡呼聲中，廖晨昕拉著帶輪的大鼓前導，隊長蔣立閎邊走邊打雄赳赳的大鼓，帶領舞獅隊的兩頭紅獅，在縱橫歷史千百年的藝術文物中巡遊起來。許多民眾更跟隨舞獅隊一路遊行穿過羅馬式大廳(Romanesque Hall)，停留在有玻璃採光罩的交誼大廳Kresge Court，沿路獲得熱烈喝采。

訓練精實的密西根舞獅隊在隊長蔣立閎的介紹和致謝後，立即在大廳中凌空跳躍，又是「打鬥貪杯醉酒」，又是拉開吉祥掛軸，讓圍在四周的觀眾目不轉睛地叫好叫座。

為了這次的特別演出，密西根舞獅隊和DIA苦心規畫多時，最終在團長賀婉青及底特律美術館FAAC的前董事賈儀和通力合作下，順利讓演出圓滿成功。

密西根舞獅隊隊長蔣立閎帶領成員完成精彩演出。(密西根舞獅隊提供)
密西根舞獅隊隊長蔣立閎帶領成員完成精彩演出。(密西根舞獅隊提供)
民眾爭相與獅子合影。(密西根舞獅隊提供)
民眾爭相與獅子合影。(密西根舞獅隊提供)
密西根舞獅隊演出情形。(密西根舞獅隊提供)
密西根舞獅隊演出情形。(密西根舞獅隊提供)
密西根舞獅隊演出情形。(密西根舞獅隊提供)
密西根舞獅隊演出情形。(密西根舞獅隊提供)
密西根舞獅隊兩場演出，吸引至少600人次圍觀。(密西根舞獅隊提供)
密西根舞獅隊兩場演出，吸引至少600人次圍觀。(密西根舞獅隊提供)
密西根舞獅隊吸引許多民眾上前合照。(密西根舞獅隊提供)
密西根舞獅隊吸引許多民眾上前合照。(密西根舞獅隊提供)

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