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芝加哥佛光山 心的旅程 人間生活禪

芝加哥訊
大眾從放鬆禪開始，以慈悲心對己，喜捨心待人。
大眾從放鬆禪開始，以慈悲心對己，喜捨心待人。

國際佛光會芝加哥協會第三分會，每月一次《心的旅程》系列活動，在住持永瀚法師的指導下，於1 月27 日，以「慈悲喜捨四無量心」為主題，揭開2024年雲水自在、祥和歡喜的序幕。在寒風刺骨下，近50位佛光人齊聚一堂，歡喜參加。

活動總幹事Adrian Lim 與Summer Tung 帶動大眾破冰遊戲。第三分會會長杜堡惜在活動前致詞表示，坐禪要帶著禪心，溫暖的心，歡喜心，和慈悲心來坐禪。住持永瀚法師帶人間生活禪，引導大眾從放鬆禪開始，慈悲心對己，喜捨心待人。第三分會秘書王彬聆聽法師的開示後，解開了他心中多年的疑惑，清楚瞭解如何減壓。協會副會長郭雲領悟到禪修，不局限在坐墊、閉眼觀呼吸而已，當下即是禪。英文人士Paul Kanter師兄說，禪能夠讓心靈平靜下來，歡喜自在。

禪修後，大家在印有佛陀及佛光山開山祖師 星雲大師法語的菩提葉卡上，寫下對自己與對他人的慈心祝福語。總幹事Summer收到大師的法語「一個人寧可什麼都沒有，但不能沒有慈悲」提醒自己，慈悲是佛法的根本，也是做人的根本，作為年度新發願。活動在歡喜的祝福聲中和笑聲中圓滿。（人間社鄧美盈提供）

菩提葉卡上，寫下對自己與他人的慈心祝福語。
菩提葉卡上，寫下對自己與他人的慈心祝福語。

星雲大師 芝加哥

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