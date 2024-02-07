芝加哥佛光山 心的旅程 人間生活禪

大眾從放鬆禪開始，以慈悲心對己，喜捨心待人。

國際佛光會芝加哥 協會第三分會，每月一次《心的旅程》系列活動，在住持永瀚法師的指導下，於1 月27 日，以「慈悲喜捨四無量心」為主題，揭開2024年雲水自在、祥和歡喜的序幕。在寒風刺骨下，近50位佛光人齊聚一堂，歡喜參加。

活動總幹事Adrian Lim 與Summer Tung 帶動大眾破冰遊戲。第三分會會長杜堡惜在活動前致詞表示，坐禪要帶著禪心，溫暖的心，歡喜心，和慈悲心來坐禪。住持永瀚法師帶人間生活禪，引導大眾從放鬆禪開始，慈悲心對己，喜捨心待人。第三分會秘書王彬聆聽法師的開示後，解開了他心中多年的疑惑，清楚瞭解如何減壓。協會副會長郭雲領悟到禪修，不局限在坐墊、閉眼觀呼吸而已，當下即是禪。英文人士Paul Kanter師兄說，禪能夠讓心靈平靜下來，歡喜自在。