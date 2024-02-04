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健康費？信用卡便利費？部分餐館額外收費惹議

特派員黃惠玲／芝加哥報導
不少餐廳向消費者收取「信用卡便利費」。(路透)
不少餐廳向消費者收取「信用卡便利費」。(路透)

包括華府、芝加哥等地均已經實施或即將實施「取消小費員工最低時薪」的規定，這也意味著餐館東主必須支付原本比一般員工最低時薪低許多的員工時薪，餐飲業經營成本提高之餘，藉由各種巧立名目的收費項目增加收入，引發消費者的激烈批評。

部分餐廳因應成本上升，推出聲稱要提供員工心理健康服務的「健康費」(wellness fee)的項目；也有越來越多餐廳要求刷卡消費的顧客，需額外支付「信用卡便利費」(credit card convenience fees)，還有餐館在疫情期間增收的「疫情服務費」，現在則改名稱，以「招待費」(hospitality fee)的名義繼續列在顧客結帳帳單名目之中。

此外，以往的排隊點餐並自取的簡餐餐館，現在幾乎都會在結帳螢幕上，都會自動顯示小費比率，如果窘於面對店員還有排在後面顧客眼光的顧客，往往因此選擇支付小費，進一步推高用餐成本。

PYMNTS Intelligence針對美國2000名消費者進行的調查顯示，34% 的消費者表示，服務業對「小費的期望」已經失控。 儘管如此，95%的人在餐館用餐付款時都會支付小費。

一位不願透露姓名的長期餐飲業從業人員質疑，每家收取額外費用的餐廳是否真的是出於利他原因。

對於這些爭議，伊州餐飲協會建議商家，無論額外收費是用於支付信用卡處理費，還是補貼員工健保醫療獲收入，都應該採取「透明化」作業，並將這些收入實際用於所聲稱的用途。

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