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僑委會海外青年英語服務營 報名3/10截止

芝加哥訊
參與海外青年英語服務營說明會的僑青及家長，獲贈春聯及福袋。(芝加哥僑教中心提供)
參與海外青年英語服務營說明會的僑青及家長，獲贈春聯及福袋。(芝加哥僑教中心提供)

中華民國僑務委員會、教育部、客家委員會及原住民族委員會共同舉辦的「海外青年英語服務營」將於今年擴大規模，預計招募全球海外青年800位到台灣教英語，活動將自7月6日至8月2日止為期四周。芝加哥華僑文教服務中心日前特別舉辦了說明會，邀請有興趣的青年報名。

去年參加英服營的學員劉馥瑜、李卓霖及家長到場分享了寶貴的經驗，包括生活起居、營隊規定、教學環境、互動經驗等，學員們一致認為這是一趟難忘的旅程，在教導台灣偏鄉兒童學習英語及介紹美國文化的過程中，也強化自身中文學習及表達能力，教學相長並可在營隊中交到好朋友，深入體驗台灣風土民情。

芝加哥文教中心主任蔡季穎表示，英服營自開辦以來深受海外青年學子的喜愛，配合台灣2030雙語政策，疫情之後擴大招生增加名額，也開放部分名額給台灣華語文學習中心(TCML)及主流學校學生。他說，參加英服營不僅可幫助台灣偏鄉學童們的英語程度，另一方面也加深對台灣的情感，並養成獨立自主生活能力，擴展國際視野，完成服務主辦單位將頒發80小時服務證明。

副主任陳怡珍接著介紹活動報名資格、申請文件、播放招募及2023年成果回顧影片等相關資訊。

海外青年文化大使協會芝加哥分會諮詢導師胡玲玲及錢懷德也到現場與學員互動，家長們都表示孩子參加英服營的經驗是一生的美好回憶。

2024年海外青年英語服務營活動報名自即日起至3月10日截止，招募對象為現已就讀11年級以上且於2024年11月30日滿17歲但未滿25歲海外青年。歡迎符合資格者，直接上網報名，網址：https://reurl.cc/RWknED

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