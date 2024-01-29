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ESL學生飆升 伊州公校教育成本大增 估達49億

特派員黃惠玲／芝加哥報導
包括芝加哥公校在內，伊州上ESL課程學生明顯增加。（芝公校系統臉書）
包括芝加哥公校在內，伊州上ESL課程學生明顯增加。（芝公校系統臉書）

尋求庇護移民一波波抵達伊利諾州，其中包括高比率的未成年學童，數以千計的移民兒童進入該州公立學校就讀同時，也使公校系統的雙語教育負擔日益沉重，根據伊州教育委員會報告，去年伊州公校的接受英語為第二語言輔助課(ESL)的學生達27.2萬名，占所有入學人數的15％。

數據顯示，部分學區的ESL課程學生比率較高，例如沃基根60區(Waukegan's District 60)的雙語班學生幾乎占了一半(48%)；埃金46學區(Elgin District 46)也有42％，芝加哥公校系統的比率為23％，伊州第二大城奧羅拉(Aurora)幼稚園到12年級學生中，有一半是ESL學生。

根據伊州官方報告，每名ESL的學生平均成本約為1萬8000元，以該州有27萬2000名ESL學生計算，總教育花費高達49億。

教育網站Chalkbeat指出，一旦一所學校招收了20名或更多的具有相同語言背景的學生，依照州法學校就必須對這群學生實施過渡性的雙語教育計畫，這意味著核心科目，必須用英語及這些學生的母語教課，該校也勢必要聘用會講西班牙語、中文或其他語言的教師來為這群孩子上課。

擔任雙語教育協調員已經11年的皮亞茲(Gabriel Piaz)說，過去一年需要雙語教育的學童明顯增加，「可以說是我從事此行業以來，最具挑戰性的一年」。

美國移民改革聯合會(Federation for American Immigration Reform)估計，在全國範圍內，公立學校為英語水平有限的學生提供服務的成本，高達780億元，而且這還是四年前的數據，當時從美墨邊境到美國的尋求庇護移民人數還沒有激增。

聯合會表示，新增的ESL學生，對學校預算帶來重大消耗，「因為美國公民的資源因此轉用於支持這些學生英語學習項目。」

以全美第二大的學區芝加哥公立學校系統(CPS)為例，上學年註冊ESL的學生人數達5300名，比往年3000位約翻了將近一倍，該系統在2024年預算案中，額外增加了1500萬元作為雙語教育之用，據指出，其中800萬用在尋求庇護家庭學童。

過去五年該學區雙語教師的預算逐年減少，受聘的雙語教師人數從2018-2019學年的2126人減到上學年的1801人，儘管新學年該學區的雙語教師人數有增加，但仍不敷需求。。

學區 伊州 移民

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